CHP'li Sındır'dan '5 bin lira bağış' iddiasına tepki: Sağa sola çamur atarak gerçekleri gizleyemezsiniz

ANKARA, () - CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Gülen'in 1967 yılında CHP'ye 5 bin lira bağışta bulunduğuna yönelik iddialara ilişkin "Sağa sola çamur atarak gerçekleri gizleyemezsiniz. Darbe girişimi sonrası operasyonlarda çaycıyı, baklavacıyı aldınız ama yıllarca FETÖ himayesinde ve birlikte iş tutanları, yol yürüyenleri, Pensilvanya'ya gidip FETÖ'nün huzurunda diz kırıp oturan siyasetçileri görmezden gelemezsiniz. Yüce Meclis'in çatısı altında, millet adına yaptığınız araştırmayı ciddiyetle yapın" dedi.

CHP Genel Sekreteri Sındır, Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek'in, Fethullah Gülen'in 15 Mart 1967 yılında CHP'ye 5 bin lira bağışta bulunduğuna dair paylaştığı makbuzla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Reşat Petek'e tepki gösteren CHP'li Sındır, "Meclisimizin çatısı altında 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırmak amacıyla oluşturulan Komisyonun Başkanı Reşat Petek, partisinin yıllardır yapmaya alışkın olduğu milleti kandırma çabalarına, sahte ve düzmece bir başka belge ile yenisini eklemiştir. Bu çabası, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün devletimiz içinde yıllardır ve 'özellikle de kendi iktidarları döneminde aynı menzile yol alırlarken' yapılanmış, yapılandırılmış veya yapılanmasına göz yumulmuş olduğu gerçeğinin üstünü örtebilmek amacıyla hedef saptırmaya yönelik nafile bir çabadır" dedi.

"FETÖ'NÜN HUZURUNDA DİZ KIRIP OTURAN SİYASETÇİLERİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ"

Komisyon Başkanı Petek'in, darbenin kontrol odaklarını açıklamak yerine içi boş sözlerle laf kalabalığı yaptığını savunan Sındır, şöyle devam etti: "Sayın Petek görevinizi layıkıyla yapınız. Sağa sola çamur atarak gerçekleri gizleyemezsiniz. Darbe girişimi sonrası operasyonlarda çaycıyı, baklavacıyı aldınız ama yıllarca FETÖ himayesinde ve birlikte iş tutanları, yol yürüyenleri, Pensilvanya'ya gidip FETÖ'nün huzurunda diz kırıp oturan siyasetçileri görmezden gelemezsiniz. Yüce meclisin çatısı altında, millet adına yaptığınız araştırmayı ciddiyetle yapın. Birilerine değil millete karşı sorumlu olduğunuzu unutmayın. Hiçbir gerçekliği ve kaynağı olmayan uydurma ve fotomontaj paçavralarla devletimizin kurucu iradesine ve onun şahsındaki Cumhuriyet Halk Partisi'ne dil uzatamazsınız. Bu çamuru kendi üzerinizden temizleyemeyeceğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisine de asla yapıştıramazsınız"

"KARARLARLA İLGİLİ AK PARTİ HÜKÜMETLERİ GÜNÜMÜZE KADAR NE YAPMIŞTIR?"

FETÖ/PDY için 2004 yılında alınan MGK kararının raporda neden olmadığını soran CHP'li Sındır, şunları kaydetti: "24 Haziran 2004 tarihli MGK toplantısında 'Türkiye'deki Nurculuk Faaliyetleri ve Fethullah Gülen' konusu da gündeme alınıp konuşulduğu bilinmektedir. FETÖ faaliyetlerinin tasfiye edilmesine ilişkin alınmış olan ve dönemin Başbakanlığını görevlendiren 15 ayrı karara ve 25 Ağustos 2004 tarihinde de yine MGK'nın aynı konu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanması hususunun hükümete bildirilmesine yönelik alınan tavsiye kararına ilişkin raporda neden hiçbir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Bu kararlarla ilgili AK Parti hükümetleri günümüze kadar ne yapmıştır? İçişleri Bakanı'na Meclis'te verilen bir soru önergesine verilen yanıttan hiçbir şey yapılmadığı anlaşılmaktadır, bu doğru mudur? Komisyonunuzca da dinlenen Sayın Fehmi Koru'nun 17 Aralık 2013 Operasyonları sonrasında dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle FETÖ/PDY lideri Fethullah Gülen ile görüşmek amacıyla ABD'ye gidişine ilişkin tutanaklarda FETÖ Liderinin Sayın Cumhurbaşkanı'na verilmek üzere kapalı zarf içinde gönderilen mektup ile ilgili olarak herhangi bir araştırma yapma gereği duydunuz mu?"

"DAVUTOĞLU'NUN FETÖ LİDERİNE ZİYARETİ HAKKINDA DETAYLARA RAPORUNUZDA NEDEN YER VERİLMEMİŞTİR?"

AK Parti'li 12 milletvekilinin ve dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Pensilvanya ziyaretine ilişkin komisyon tarafından araştırma yapılıp yapılmadığını da soran CHP'li Sındır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"2012 yılında 12 AKP milletvekilinin Pensilvanya'da FETÖ/PDY Lideri Fethullah Gülen'i ziyaret ettikleri gazetelerde yayınlanmıştı. 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde dördü yeniden milletvekili seçilen ve aralarında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Grup Başkanvekili'nin de olduğu bilinen bu isimlerden ziyaretlerinin detaylarına ilişkin bilgi istenmiş midir? Ayrıca Dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu'nun 2013 yılının Eylül ayında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bilgisi dışında ancak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi ifadesiyle bilgisi dahilinde gerçekleştirmiş olduğu FETÖ liderine ziyareti hakkındaki detaylara raporunuzda neden yer verilmemiştir? Bütün bunlara açıklık getirilmeden ve FETÖ'nün gerçek siyasi ayağının ortaya çıkartılmasından sakınan ve gerçek dışı sözde belgelerle siyasi sorumluluğunuzu başkalarının üzerine yıkma gayreti içerisindesiniz. Raporunuz ile görünen o ki, Komisyonunuz Darbe Girişimini Araştırmaktan çok Geçiştirmek ve Ak Parti ile ilgili gerçekleri Gizlemek çabası ile Gazi Meclisimizin tarihine kara bir leke olarak geçecektir"