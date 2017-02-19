CHP'li Sındır: Bu bir memleket meselesi

CHP Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "Bu ülkede yaşayan, demokrasiye inanan bütün yurttaşlarımızın 'Hayır' demesini istiyoruz. Çünkü bu bir memleket meselesidir" dedi.

İzmir Karabağlar'da, CHP İlçe Başkalığı tarafından Halide Edip Adıvar Parkı'nda düzenlenen, referandumda 'hayır' kampanyasının başlatıldığı toplantıya partililerin yanısıra demokratik kitle örgütleri de katıldı. CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Musa Çam, Atila Sertel, muhtarlar ve vatandaşların hazır bulunduğu toplantıda konuşan CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, "Kim olursa olsun bu Cumhuriyete inanan; insan haklarını, demokrasiyi, özgürlükleri yaşamak isteyen bütün milletimizin el ele kol kola örgütlü bir şekilde bu referandumdan 'hayır' çıkması mücadelesinin içinde olması gerekiyor" dedi. Sındır, şöyle devam etti:

"Daha önce ister Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy vermiş olsun, ister Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş olsun isterse başka siyasi anlayışta düşüncede olsun hiç fark etmez. İnandığı düşünceyi yaşayabilmesi için o düşüncenin iktidar mücadelesini milletin huzurunda yapabilmesi için herkesin bu referandumda hayır demesi gerekir. Bu meseleyi Adalet ve Kalkınma Partisi karşıtlığı gibi konuşmuyoruz, tartışmıyoruz. Böyle bir durumun yaratılmasına da izin vermemeliyiz. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy vermiş olan kıymetli seçmen vatandaşlarımızın da bu cumhuriyete sahip çıkması gerektiğini söylüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy veren yurttaşlarımızın da yanımıza gelmesini istiyoruz. Çünkü bu bir milli meseledir, bu bir memleket meselesidir. Parti meselesi değildir. Bu süreçte her eksik kalmış emeğimiz, bütün ülkenin geleceği için eksik kalmış bir gündür, bir saattir, bir saniyedir. Yılmadan bıkmadan, usanmadan bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor."



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