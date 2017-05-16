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CHP'li Sındır: Artık Cumhurbaşkanı benim Cumhurbaşkanım değildir

İZMİR, () - CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP Narlıdere İlçe Danışma Kurulu toplantısında demokrasiye yeniden dönüş için mücadele ettikleri ve bunu başaracaklarını söyledi. Sındır,  “Bir siyasi partiye mensup Cumhurbaşkanı'ndan...

CHP'li Sındır: Artık Cumhurbaşkanı benim Cumhurbaşkanım değildir

İZMİR, () - CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP Narlıdere İlçe Danışma Kurulu toplantısında demokrasiye yeniden dönüş için mücadele ettikleri ve bunu başaracaklarını söyledi. Sındır,  “Bir siyasi partiye mensup Cumhurbaşkanı'ndan tarafsız olmasını bekleyemezsiniz. Artık Cumhurbaşkanı benim Cumhurbaşkanım değildir" dedi.
Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan danışma kurulu toplantısında 16 Nisan’da gerçekleşen referandum sonuçları tartışıldı. CHP Genel Sekreteri Sındır, "Demokrasiye inanan, rejim değişikliği ile ülkemizin belirsizliklere sürüklendiğini gören yurttaşlarımız Hayır oyu verdiler. Evet oyu verenlerin içerisinde de ülkemizin daha demokratik daha çağdaş olacağına inandığı için oy verenler var. Bize düşen görev tüm yurttaşlarımızı uyarmak onlara gerçeği göstermek için çalışmamız gerekiyor" dedi. Sındır, referandum sırasında devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, herkese eşit mesafede olması gereken Cumhurbaşkanı'nın Anayasa’yı ihlal ederek tarafsızlığını yitirdiğini söyledi.
"MÜHÜRSÜZ SEÇİM"
Cumhurbaşkanı'nın artık milletin tamamını temsil etmediğini öne süren Sındır, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yürütmenin başı olan bir siyasi partiye mensup Cumhurbaşkanı'ndan tarafsız olmasını bekleyemezsiniz. Rahatlıkla söylüyorum artık Cumhurbaşkanı benim Cumhurbaşkanım değildir. Cumhurbaşkanı milletin tamamını temsil eder, fakat bugün artık bir siyasi partinin başıdır. Bundan sonra yürütmenin yaptığı bir icraatı eleştirdiğimizde Cumhurbaşkanı'nı mı eleştirmiş olacağız? Devletin başını mı eleştirmiş olacağız? Türk milletinin birliğini temsil eden şahsiyeti mi eleştirmiş olacağız? Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden başkomutan olan şahsiyeti mi eleştirmiş olacağız? Böyle bir şey olmaz. 16 Nisan referandumunun adı mühürsüz seçim olarak tarihe geçti. Bu halk oylaması şaibelidir. Referandumda tam kanunsuzluk işlenmiştir. Kanunlarda açık ve net hüküm olmasına rağmen mühürsüz oy pusulaları ve mühürsüz zarfların geçerli sayılması asla kabul edilemez."

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