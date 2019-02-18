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CHP'li Sezgin Sönmez, Şahinbey adaylığından çekildi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'in merkez Şahinbey ilçesinde, CHP'den 31 Mart yerel seçimi için belediye başkanlığına aday gösterilen Sezgin Sönmez, parti içi enerjinin düşük olduğu gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. CHP...

CHP'li Sezgin Sönmez, Şahinbey adaylığından çekildi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'in merkez Şahinbey ilçesinde, CHP'den 31 Mart yerel seçimi için belediye başkanlığına aday gösterilen Sezgin Sönmez, parti içi enerjinin düşük olduğu gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.
CHP tarafından 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük ikinci ilçesi Şahinbey'den belediye başkanlığına aday gösterilen doktor Sezgin Sönmez, geri çekildiğini duyurdu. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yayımladığı mesajında, örgüt içi motivasyon ve enerjinin düşük olması nedeniyle adaylıktan çekildiğini belirten Sezgin Sönmez, şunları kaydetti:
"Yaşadığımız süreçler ve örgüt içi motivasyonun, enerjinin düşük olması ve benim de motivasyonumu düşürmesi, kesin kazanırız gözüyle baktığım belediye başkanlık adaylığımdan geri çekilmeme neden oldu. Partimiz için, ailem için en önemlisi Şahinbey halkı için bunun hayırlı olacağını düşündüm."

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