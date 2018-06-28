CHP'li Sertel: AKP ve MHP uzlaşamayacak, erken seçim olacak

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren AK Parti ile MHP'nin uzlaşamayacaklarını ve yeni bir erken seçim kararının alınacağını ileri sürdü. Parti içi genel başkanlık tartışmalarına da değinen Sertel, Muharrem İnce'nin CHP için önemli olduğunu ancak sadece partiyi temsil ederek seçimdeki oya ulaşmadığını belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sertel, seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin beklediği oya yakın bir oy aldığını ifade etti. Diğer muhalefet adaylarının kendi partilerinin gerisinde olduğunu söyleyen Sertel, sandık sonuçlarına dair analiz yaptı. Muharrem İnce'nin mitinglerini gördükten sonra 'İktidara geliyor' endişesi ile muhafazakâr kesimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da kenetlendiğini ileri süren Sertel, "Çünkü birçok sandıkta İYİ Parti'ye oy verenlerin, cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a, Saadet Partisi'ne oy verenlerin yine Erdoğan'a oy verdiklerini gördük" dedi. OHAL koşullarında bir seçim yapıldığını, iktidar partisinin devletin bütün olanaklarını kullandığını söyleyen Sertel, "Haksız bir rekabet ile seçim yapıldı. Devletin bütün imkanları bu seçim için kullanıldı. Yazın ortasında kömür dağıtımından tutun da ne olduğu belli olmayan bir imar affına kadar farklı şeyler yapıldı. Valiler, kaymakamlar kullanıldı. Biz mazeret aramıyoruz ama bu ülkeyi yönetemeyecekleri gerçeği de ortaya çıktı. Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi 10 puanın üstünde bir düşüş gösterdi. CHP'deki düşüş 2,5 puandır" diye konuştu.

'İKTİDAR MHP İLE ANLAŞAMAYACAK'

CHP'nin başarısız olmasının söz konusu olmadığını ileri süren Atila Sertel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü İzmir'de biz 7+7 vekil çıkarmıştık. Şimdi de 7+7 vekil çıkardık. CHP'nin genel başkanı son derece düzgün ve dürüst bir yöntem ile Türkiye'yi kurtaracak formülleri ortaya koydu. Hepimiz biliyoruz ki kendisine siyaseten rakip olacak İYİ Parti'ye 15 milletvekili transfer ederek kurtardı ve seçime soktu. İYİ Parti Meclis'e girdiyse, bunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Saadet Partisi'nin sesi de Meclis'te duyulacak. Bu Meclis'te AK Parti çoğunluğu sağlayamadı ve MHP'ye muhtaç hale geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu noktada Erdoğan'ı çok fazla zorlayacağını ve onu rahat ettirmeyeceğini düşünüyorum. Dilerim zamanında seçimler olur ama bu iktidar bu şekilde ülkeyi götüremez. Biz de dönemimizi tam anlamıyla dolduramayız diye düşünüyorum. 2,5 yılda seçime gitmiştik, şimdi bundan daha da kısa bir süre içerisinde yeni bir seçim olabilir. Bunu temenni olarak söylemiyorum. MHP ile anlaşamayacak. Örneğin af konusu var. Birçok insanın canının yandığı noktada affın tartışılmasını isteyecek. Bu da Erdoğan'ı zor durumda bırakacak. Ayrıca bakanlıkların dağılımında zor durumda kalacak. Farklı iki siyasi partinin farklı bakış açıları var. MHP ile AKP'nin uzun süre yol yürümesi mümkün değil. Türkiye için sağlıklı da değil. Bu nedenle erken seçim olacağını düşünüyorum."

'İNCE SADECE CHP'Yİ TEMSİL EDEREK O OYA ULAŞMADI'

Parti içinde başlayan genel başkanlık tartışmaları hakkında da konuşan Atila Sertel, Muharrem İnce'nin CHP için önemli olduğunu ancak İnce'nin sadece CHP'yi temsil ederek o oya ulaşmadığını belirtti. Sertel, "İnce'nin değerini kimse tartışamaz. Ancak Muharrem İnce sadece CHP'yi temsil ederek o oya ulaşmadı. Öyle olsa mitinglere CHP'li vekil adaylarını da çıkarıp lanse ederdi. Yakasına Türk bayrağı rozetini takarak 'hepimizin cumhurbaşkanı' olacağını söyledi. Doğru olan budur. CHP'nin oyunun dışında oy alması da olağandır" dedi. CHP'de 2,5 puan için bir tartışma yaratıldığını fakat AK Parti'den giden 10 puan 11 puanın tartışılmadığını kaydeden Sertel, şunları söyledi:

"Bu tamamen AKP kurmaylarının CHP'yi kendi içinde kavgaya sürükleyip, yerel seçimlere hazırlanışının önünde bir engel teşkil etme hareketidir. Buna bazı arkadaşlarımız da ne yazık ki alet oldu. Kimi aday olmadığı için kızgınlık, kırgınlık, öfke ile kimi İnce'nin üzerinden yürüyerek partide bir yere gelme sevdası ile harekete geçtiler. Bu doğru değil. CHP'nin izlediği çizgide en ufak bir kusur yok. Örgütler, kadınlar, gençler çok ciddi bir çalışma yürüttü. Zaten bu çalışmanın sonucunda Muharrem İnce yüzde 31 bandında bir oy alabildi. CHP geçmişte 31 ilde milletvekili çıkaramamıştı. Bu sayı 24'e düştü. Orta Anadolu'da artık CHP var."



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