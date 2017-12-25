CHP'li Sancar'dan AK Parti'li Filiz'e 'daire' yanıtı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızının İstanbul'daki dairesine talip olmasını eleştirdi. Sancar, Filiz'e "Memleketin tüm sorunlarını bitirdin de sıra İstanbul'dan daire almaya mı geldi?" diye sordu.

AK Parti'li Filiz, geçen hafta, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kızının İstanbul Ataşehir'deki dairesine talip olduğunu açıklamış, 100 bin dolara evi almaya hazır olduğunu söylemişti. CHP'li Sancar, partisinin il başkanlığında konuyla ilgili açıklama yaparak, gündemde daha ciddi sorunlar olduğunu söyledi. Filiz'in açıklamasını komik bulduğunu dile getiren Sancar, "Sen iktidarın il başkanısın. Bu memleketin tüm sorunlarını bitirdin de sıra İstanbul'dan daire almaya mı geldi?" dedi.

Denizli'de tespit ettikleri sorunları da sıralayan CHP'li Sancar, "250 bin araç Denizli'de trafik çilesiyle boğuşuyor. Çıkıp, iki kelimen yok. 15 yıldır bitirebildiğiniz bir tane alt yapı, üst yapı projenizi göremedik. Aksine yapılan alt yapılar hemen ardından ya çöküyor ya açılıyor ya tıkanıyor. Çıkıp, iki kelimen yok. Belediye başkanın istifa ediyor, belediye meclis üyelerin istifa ediyor, sana zehir zemberek saydırıyorlar. Çıkıp, iki kelimen yok. Üçgen Kavşağı Projesi'ni söz verip, gününde bitiremeyen bir belediyen var. Proje hatalarından ötürü bitmediği söyleniyor, senin çıkıp, iki kelimen yok. Nihat Zeybekci ağabeyin ihtiyaçtan 15 milyona yalı alıyor, Türkiye yıkılıyor, senden ısrarla ses yok" diye konuştu. AK Parti İl Başkanı Filiz'in geçen yıl yaptığı 'dolar' açıklamasını da hatırlatan CHP Denizli İl Başkanı Sancar, şunları söyledi:

"Sen hani geçen sene elindeki dolarları bozdurmuştun? Hani dolarla alışveriş yapmayacaktın, bir daha dolar adını ağzına almayacaktın? Bir de o gün doları bozdururken sana yine sormuştuk 'Bu son doların mı?' diye. Sen de cevap verdin 'Evet, tüm dolarımı bozdurdum' diye. Şimdi nereden buldun sen binlerce doları yine Sayın Filiz? Millet kredi kartlarını ödeyemezken, icra dosyalarının sayısı her gün katbekat artarken, konut satışları düşmüş, ekonomik kriz vatandaşı cayır cayır yakarken, sen bu dolarları nereden buldun Sayın Filiz? Bir anlat millete bunun kaynaklarını herkes bilsin."



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