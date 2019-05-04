CHP'li Salıcı: İmamoğlu, halkımızın gözünde belediye başkanı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Arkadaşlar biz İstanbul’u aldık. Bunun tartışması yok. Sayın Ekrem İmamoğlu, halkımızın gözünde belediye başkanı, mazbatasını aldı. Bazı pürüzler var, onların da bitmesini bekliyoruz" dedi.Çankaya Belediyesi tarafından yapımı tamamlan Nazım Hikmet ve Kongre Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan CHP’li Salıcı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yapmış olduğu hizmetlerin Çankayalılar tarafından takdir görmesini, yüzde 73,5 oyla tekrar seçilmesini sürpriz olarak karşılamadığını belirtti.'İMAMOĞLU, HALKIMIZIN GÖZÜNDE BELEDİYE BAŞKANI'Ekrem İmamoğlu'nun tartışmasız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu söyleyen Salıcı, "Ben İstanbul milletvekiliyim. Arkadaşlar biz İstanbul’u aldık. Bunun tartışması yok. Sayın Ekrem İmamoğlu, halkımızın gözünde belediye başkanı, mazbatasını aldı. Bazı pürüzler var, onların bitmesini bekliyoruz. Ankara’da hep beraber partimizin genel merkezinde görev yapıyoruz. Sizlerin sayesinde ve desteğiyle Ankara’yı da aldık. Dolayısıyla bu örgüt, 25 yıl sonra Adana’yı, Ankara’yı ve İstanbul’u kazandı. Vatandaşlarımızın bize göstermiş olduğu teveccühü onların yüzünü ağartarak ve oyumuzu arttırarak devam ettireceğiz" dedi.Katılımcılara seslenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Bize duyulan güvene sonuna kadar layık olacağız. Nazım Hikmet’i kelimeler ile anlatmak mümkün değil. Nazım Hikmet bir vatan, sevdanın, hasretin, direnişin, baş kaldırının, Türkiye’nin şairidir. Nazım Hikmet’in adı Çankaya’da onun adına yakışacak bir eserde yaşamalıydı. Bizler gördüğünüz gibi Çankaya’nın en değerli arsalarına plazalar yapmıyoruz, AVM’ler dikmiyoruz. Kültür ve sanat merkezleri açıyoruz. Nazım Hikmet’i yüreğimizde yaşatırken, bundan sonra Çankaya’da kültür merkezinde de yaşatacağız. Bizler Cumhuriyet’in aydınlık yüzü olmaya devam edeceğiz. Bizler bu ülkeye baharı getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.'İSTANBUL SEÇİMLERİ ÇOKTAN BİTMİŞTİR'Milli iradenin ortaya çıktığını ancak milli iradenin İstanbul’da paçasına yapışıldığını söyleyen CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Levent Gök de, şunları söyledi:"Olur mu, olmaz mı. Aslında bir şey yok ama bir şeyler var gibi garip iddialarla yurttaşlarımızın kafasını sulandırmaya, bir kamu erkini Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üzerinde kullanmaya çalışanlara inat; bir hukuk devletini ve adaleti sonuna kadar savunacağız. Bu ülkede adalet ve hukuk varsa, İstanbul’un Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’dur. Bu kararın aksi Türkiye’nin hukuk devletinden, adaletten ve demokrasiden uzaklaşması anlamına gelir. Biz böyle bir konuyu düşünmüyoruz, telaffuz dahi etmiyoruz. O yüzden müsterih olun, İstanbul seçimleri çoktan bitmiştir. Ekrem İmamoğlu mazbatasını 31 Mart akşamı almıştır. Bunun tartışılacak bir yanı yoktur."Türkiye’ye, Türkiye’deki insanlara, demokrasiye, insan haklarına ve adalete güvendiklerini ifade eden Gök, "Bunu yaşatmak içinde Çankaya Belediye Başkanımızın açmış olduğu Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde hep beraber gururluyuz, onurluyuz ve vefalıyız. Ne mutlu ki demokrasi aşığı belediye başkanımız var. Güzel günler daha gelecek. Bundan hiçbir zaman umudunuzu kesmeyin. Güzel günler başladı ve devamı bundan sonra daha da büyük gelecek" dedi.'BAHAR GELDİ, ŞİMDİ YAZ GELECEK'Çankaya Belediyesi’nin hizmet konusunda durmadan çalıştığını kaydeden CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Çankaya’daki bu güzel hizmetleri günün birinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağını diktiğimizde yağacağız, var mısınız?’ diyordum. Şimdi o gün geldi. Artık Ankara’da büyükşehirde CHP’nin bayrağı dalgalanıyor. Bahar geldi, şimdi yaz gelecek. Çankaya Belediye Başkanımıza, çalışanlarına ve emeği geçen herkese bu güzel tesis için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.'SİZLERLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in seçim süresince örgütüyle yan yana, omuz omuza ve vatandaşlarla birlikte çalıştığını söyleyen CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ise şunları söyledi:"Örgütün bütün gücünü sizden aldığını biz biliyoruz. Sizlerle yürümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Çankaya ilçesinde 920 bin vatandaşımızın, 680 seçmenimizin ve bu seçmenler içinde de 121 bin seçmenimizi ikna etmek için uğraşacağız. AK Parti’yi önümüzdeki dönemde sizin katkılarınız ve emeklerinizle sizinle yan yana yürümenin coşkusuyla baraj altı bırakacağız. Çankaya Cumhuriyet’in, Mustafa Kemal Atatürk’ün kalesi olacak. Çankaya yeniden Cumhuriyet’in bütün kurumlarının kazanılmasında örgütün bir parçası olarak Genel Başkanımızın emrinde, MYK’larımızın kararlarında parti meclisimizin aldığı her emri yerine getirecektir."

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