CHP'li Öztunç: Dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle" dedi.

CHP'li Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Esat Şengül ile ilçe başkanlarının da katıldığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirme bulunan Öztunç, ABD Başkanı Donald Trump'ın yazdığı mektubun küstahça yazılmış bir mektup olduğunu söyledi. Öztunç, "O mektup diplomasiyle yakışmayan bir üslupla yazılmıştır. Küstahça bir mektuptur. O mektup Cumhurbaşkanlığı makamına yapılmış bir saygısızlıktır. Mektubu kınıyoruz" diye konuştu.

Öztunç, "Dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle. Kendi aramızda kavga edebiliriz, kendi aramızda siyasi rekabet yapabiliriz ama Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna bu mektubun yazılmasını kabul edemeyiz. Kınıyoruz" dedi. Öztunç, şöyle devam etti:

"Dünkü anlaşmanın da detaylarının açıklanmasını bekliyoruz. Dün bir odaya girdiler, saatlerce oturup konuştular, anlaştılar. Güzel anlaşma güzel eyvallah, güzel anlaşmadan kastım şu anlaşmak güzel. Bunu öğrenmek herkesin hakkıdır, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, yurttaşının hakkıdır. Bir çağrımız Sayın Cumhurbaşkanına. Ben, seçilmiş bir milletvekili olarak kendi adıma bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir an evvel liderler zirvesini toplamalı. Liderlerle oturup bir zirve yapmak durumunda. Geçmişte bunu Demirel yapardı, Özal yapardı şimdi sayın Erdoğan'ın liderler zirvesini yapması gerekiyor."



