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CHP'li Öztunç: AKP, 2002 model bir araçtır

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, AK Parti'yi değiştirme zamanının geldiğini belirterek, "'2002 model AKP' diye araca benzetiyorum. 2002'de doğmuş 16 yaşındaki AKP'yi değiştirme vakti gelmiştir. İstediğiniz kadar rektifiye edin,...

CHP'li Öztunç: AKP, 2002 model bir araçtır
CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, AK Parti'yi değiştirme zamanının geldiğini belirterek, "'2002 model AKP' diye araca benzetiyorum. 2002'de doğmuş 16 yaşındaki AKP'yi değiştirme vakti gelmiştir. İstediğiniz kadar rektifiye edin, eskisi gibi olmaz. Sıfır araba her zaman daha iyidir" dedi.
CHP Parti Meclisi üyeleri Ali Öztunç ile Sevda Erden Kılıç, Kahramanmaraş'ta CHP İl Başkanı Esat Şengül ve partililerle bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Öztunç, 24 Haziran'ın Türkiye'nin geleceği için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. AK Parti'nin 16 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatan Öztunç, iktidarın değişmesi gerektiğini söyledi. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da hem de partide ciddi bir yorgunluk olduğunu savunan Ali Öztunç, AK Parti'yi 2002 model otomobile benzeterek şöyle konuştu:
"Ben '2002 model AKP' diye araca benzetiyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 model bir iktidardır, 16 yaşındadır. Hani bizler de arabamızı alırız, kullanırız, belirli bir yaşa geldikten sonra değiştiririz ya. Çünkü motor aksamında bozukluk olur, kaportasında bozukluk olur, arabanın lastikleri gider, parçalarını değiştirirsiniz ama arabanın genel iskeleti ciddi bir hasar almıştır. 2002'de doğmuş 16 yaşındaki AKP'yi değiştirme vakti gelmiştir. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı 'Metal yorgunluğu vardı' deyip bazı il ve ilçeleri değiştirse de biz ona da rektifiye diyoruz. İstediğiniz kadar rektifiye edin, istediğiniz kadar arabayı boyahaneye sokun, yeniden boyayın, o eski düzeni tutmaz, eskisi gibi olmaz. Sıfır araba her zaman daha iyidir. Yeni bir başlangıç için 16 yaşındaki bu iktidardan kurtulmanın vakti gelmiştir. Çünkü ciddi yorgunluk vardır, gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nda yorgunluk vardır, gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti örgütlerinde ciddi bir yorgunluk vardır. Toplumumuzun bunu değerlendireceğini ve bu noktada hareket edeceğini düşünüyorum."
Ali Öztunç ayrıca, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için CHP'den Kahramanmaraş Milletvekili aday adayı olduğunu da açıkladı.

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