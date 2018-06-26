CHP'li Öztunç: 2015 seçiminde yurt dışı oylarıyla milletvekilliğini kaçırmıştım

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, yurt dışı oylarının partilere dağılımının ardından milletvekilliğini, seçimden 1 gün sonra İYİ Parti'nin adayı Faruk Atlı'dan alarak, Meclis'e girme hakkı elde eden CHP'nin adayı Ali Öztunç, "1 Kasım 2015 seçimlerinde yurt dışı oylarıyla ben milletvekilliğini kaçırmıştım. Bu dönem de yurt dışı oylarıyla milletvekili olduk" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi de olan Ali Öztunç, resmi olmayan sonuçlara göre, milletvekili seçilmesinin ardından birçok tebrik telefonu aldığını söyledi. Son 2 seçimdir CHP'nin Kahramanmaraş'tan vekil çıkaramadığını kaydeden Öztunç, "Bu dönem çıkardık, seçildik. İYİ Parti'nin 1 milletvekili görünüyordu; ama yurt dışı oyları gelince milletvekilliği CHP'ye geçti. Ben, bundan dolayı üzgünüm aslında. Keşke İYİ Parti olmasaydı düşen milletvekili; ama yapacak bir şey yok. Demokrasi bu, siyaset bu, seçim bu. Seçim süreçlerinde bunlar yaşanır, olur, yapacak bir şey yok. 'Kaderin bir cilvesi' demek gerekiyor. 1 Kasım 2015 seçimlerinde yurt dışı oylarıyla ben milletvekilliğini kaçırmıştım, elimden gitmişti, dışarıda kalmıştım. Bu dönem de yurt dışı oylarıyla milletvekili olduk. Yani geçen dönem yurt dışı oyları bizi milletvekilliğinden etmişti, bu dönem yurt dışı oyları bizi milletvekili yaptı. Mutluyuz. Örgütüm adına, kendi adıma mutluyum. İnşallah, Kahramanmaraş için hep beraber güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.

'KİMSENİN GÜCÜ CHP'DE İÇ KARGAŞA YARATMAYA YETMEZ'

CHP'nin ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin aldığı sonuçlar üzerinden de değerlendirmede bulunan Ali Öztunç, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kütahya, Elazığ, Adıyaman gibi yerlerde siyaset yapmak çok zordur CHP açısından. Ama bizler, bu illerden seçilen arkadaşlarımız bu zoru örgütlerimizle birlikte partili arkadaşlarımızla birlikte gece- gündüz çalışarak başardık. Kahramanmaraş'ta neredeyse 700 köy var ve ben bunların 580'ine giderek seçim çalışması yapmışım. Biz 3 aydır bire bir sahadaydık, 3 yıldır zaten hiç durmadan çalışıyorduk. Gitmediğimiz yer, sıkmadığımız el kalmadı. Çalışınca başarılabiliyor, çalışınca oluyor bu demek ki. Türkiye açısından da ben CHP adayımız Sayın Muharrem İnce'yi de başarılı buluyorum. Genel merkezimiz de gayet başarılı yürüttü kampanyayı çalıştı. Bir umuttur siyaset, siyasette umudunuzu yetirmemeniz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte ben CHP'nin Türkiye siyasi tarihinde çok daha etkin olacağını görüyorum ve önümüzdeki süreçte Türkiye'de halkımızın sorunlarının çözümünde belki de en önemli parti CHP olacak, milletvekili arkadaşlarımız, genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız olacak. Birileri partiyi karıştırmak isteyebilirler, birileri bu işi kaşıyabilirler, gıdıklayabilirler ama çok açık ve net söylüyorum; biz bir bütünüz CHP olarak. Kimsenin gücü CHP'de iç kargaşa yaratmaya yetmez. Yetkili kurullarımız var, kurultayımız var, delegelerimiz var. Oturur, konuşuruz, değerlendiririz ve sonuçta en doğrusu neyse ona karar veririz; onun kararını alırız."



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