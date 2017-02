CHP'li Öztunç: 16 Nisan, hayır ile şerrin oylamasıdır

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), () - CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, 16 Nisan'da yapılacak referandumun Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu belirterek, "İnşallah hayırlısı olacak ve bu, hayır ile şerrin oylamasıdır. Bu millet şerri oylamaz, bu millet hayrı oylayacak" dedi.

Ali Öztunç, Afşin'de CHP ilçe teşkilatında vatandaşlarla bir araya geldi. CHP İl başkanı Esat Şengül ile İlçe Başkanı Muhsin Cinpolat'ın da katıldığı toplantıda konuşan Ali Öztunç, referandum için hayır kampanyası başlattıklarını ifade ederek 'Hayır' demek için de birçok nedenleri olduğunu söyledi.

Tek bir kişinin her şeyi yönetmesinin yanlış olacağını kaydeden Öztunç, yapılacak değişiklikle her şeye tek bir kişinin karar vereceğini, hakim, savcıyı, öğretmeni memuru başkanın atayacağını iddia ederek şöyle dedi:

"Bunun adı demokrasi değildir. Bu millet Kurtuluş Savaşı'nda iradeyi saraydan alıp millete vermiştir. Saraydan alınan, halka, vatandaşa, millete verilen irade şimdi tekrar milletten alınıp yeniden saraya verilmek isteniyor. Böyle bir demokrasi olmaz. Biz buna karşıyız. Bakın çok bedel ödemiş bir toplumuz. Maraş'ta Sütçü İmam'ın torunları olarak arkadaşları, büyüklerimiz, dedelerimiz bedel ödeyerek Maraş'ı kurtardılar. Atalarımız bedel ödeyerek, canlarını, kanlarını vererek cumhuriyeti kurdular. Şimdi cumhuriyet yıkılmak isteniyor. Getirilmek istenen bu değişiklik ile, şayet geçerse ki ben geçeceğine inanmıyorum, çok açık söylüyoruz cumhuriyet çok büyük tehlikeyle karşı karşıya kalacak, demokrasi yok edilecek."

Herkesi referandumda 'Hayır' demeye davet eden Ali Öztunç, şöyle devam etti:

"İnşallah hayırlısıyla sandığa gideceğiz, inşallah hayırlısı olacak ve bu, hayır ile şerrin oylamasıdır. Bu millet şerri oylamaz, bu millet hayrı oylayacak. Bu millet hiç şerden yana olmamıştır, hep hayırdan yana olmuştur ve hayırsever bir millettir. Hayırsever bir millet olarak hayır ile şerrin oylamasında hayırdan yana oy kullanacağız. 550 milletvekilini 600'e çıkarmak isteyenlere, tek adam rejimini getirmek isteyenlere, demokrasi ve cumhuriyeti yıkmak isteyenlere Afşin 'Hayır' diyecek. Afşin 80'de darbe anayasasına nasıl 'Hayır' dediyse 2017 tek adam anayasasına da 'Hayır' diyecek. Afşin dik duracak ve "Hayır ile şerrin arasından hayır'ı seçecektir."

Ali Öztunç ayrıca parti yönetiminde referandum süresince parti rozetlerini çıkarmalarını, Türk bayraklarıyla siyasi görüşü her ne olursa olsun bütün vatandaşları ziyaret ederek 'hayır' demeye davet etmelerini istedi.



