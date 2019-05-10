CHP'li Öztrak: Yeni algı operasyonuna giriştiklerini görüyoruz

Kaan ULU/ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "73 yıllık çok partili yaşamda demokrasimize böyle darbe vurulmamıştı. Şimdi de yeni algı operasyonuna giriştiklerini görüyoruz. Sıkılmadan, utanmadan kendilerini mağdur gösterip, CHP'yi suçlamaya kalkışıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Öztrak, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını değerlendiren Öztrak, "73 yıllık çok partili yaşamda demokrasimize böyle bir darbe vurulmamıştı. Seçimi kaybeden onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının şimdi de yeni bir algı operasyonuna giriştiklerini görüyoruz. Sıkılmadan, utanmadan kendilerini mağdur gösterip, sandık darbesinin gerçek mağduru olan CHP'yi, genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nu, 'millet ittifakı'nı ve Ekrem İmamoğlu'nu suçlamaya kalkışıyorlar. Dün akşam bir iftar yemeğinde açmış ağzını yummuş gözünü. İftar sonrasını adeta kendine miting alanı yapmış. Artık vatandaşlarımızın inançlarına da saygı kalmadı. Mübarek ramazan ayında milletimizin huzur içinde orucunu açmasına bile izin verilmiyor" diye konuştu.

'GÖRÜNTÜLERİ HALA BEKLİYORUZ'

YSK'ya yönelik eleştirilerde bulunan CHP'li Öztrak, şunları söyledi:

"Bunu hep söyleyeceğiz. YSK bu kararla kendi varlık sebebini inkar etmiştir. Bugüne kadar demokrasi ve hukuk devletinin tüm temel taşlarını söküp atan iktidar ise bu kumpasla elinde kalan son meşruiyet kalesi olan sandığı da ateşe vermiştir. AK Parti Genel Başkanı alenen çalınmış oylardan, yolsuzluktan bahsetmektedir; ama YSK'nın kısa kararında bununla ilgili hiçbir husus yer almamaktadır. Rusya'ya gitmeden önce seçimlerle ilgili kameraların tespit ettiği usulsüzlükler olduğunu söylemişti. Aynı Kabataş'ta deri pantolonlu üstü çıplak adamların başörtülü bir kadına saldırdığı yalanı gibi bu görüntüleri de hala bekliyoruz seçimde yolsuzluk yapıldığına dair. AK Parti genel başkanı ve sözcüleri, işlenen hukuk cinayetini 'Başka adayın kazandığı seçimi alıp başka adaya vermiyoruz ki yeniden yapalım, madem kazandınız yeniden kazanırsınız' demektedirler. Bir de onu yapsaydınız. İmamoğlu'nun mazbatasını gasbettiniz, bir de onu yapsaydınız. Mazbatayı da alıp Binali Yıldırım'a verseydiniz. Sizin içinizde bunları önerenler de var. 'Böyle olsun' diyenler de var. İstanbul seçimleri misket oynamaya benzemez."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerinin kopyalanmasından rahatsız olunduğunu kaydeden Öztrak, "Bu verilerde ne vardır? Çok partili demokrasi tarihimizin en büyük mağduriyeti milletimizin sandıkta vereceği oylarla giderilecektir. Seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gasbedilen mazbatası, milletin eliyle tekrar kendisine verilecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yatta gizlice bir isimle görüştüğü iddiasının sorulması üzerine Öztrak, "İstihbarat teşkilatları genel başkanımızı çok yakından takip ediyor, biz de zaten biliyoruz bunu. Bizim, genel başkanımızın gizlisi saklısı yok, her şeyi açıkta yapıyoruz. Eğer gizli saklı bir görüşme yapsaydı herhalde birilerinin yatında oturup, görüşmezdi. İstihbarat örgütlerinin kendi ellerindeki materyalleri alıp, yandaş medyaya servis edip bunun üzerinden bizleri itibarsızlaştırmaya dönük hikayeler yazdırmaya kalkmaları gerçekten ayıptır. Teşkilatın ve bağlı olduğu makamların ne hale düştüğünü ortaya koymaktadır" diye cevap verdi.



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