CHP'li Öztrak: Söylenenler tamamen yargısız infazdır

Kaan ULU/ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Başta AK Parti Genel Başkanı olmak üzere onun koalisyon ortağı bizim belediye başkan adaylarımıza, bizim belediye meclis üyesi adaylarımıza saldırmaya başladı. Bu adayların adaylıklarına onay verildiğine göre söylenenler tamamen yargısız infazdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Faik Öztrak, ilk olarak yerel seçim sürecini değerlendirdi. "Bu seçim sürecinde sanki yerel seçimlere değil de savaşa gider gibiydik" diyen Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet partilerinin genel başkanlarına hakeret ve tehditte bulunduğunu iddia etti. Öztrak, "Kampanya süresince muhalefetin sözünü kesmek için ellerinden geleni ardına koymadılar. Önce 'Dış güçler saldırıyor' dediler tutmadı, sonra çiftçiyi, esnafı; 'hain, çete' ilan ederek, mutfaktaki yangının sorumluluğunu onlara yüklemeye çalıştılar, o da olmadı. Bunun üzerine devreye 'beka' senaryolarını soktular, milletimiz engin mizah gücüyle bu bekanın şifrelerini çözdü. Bunun 'Bahçeli- Erdoğan koltuk aşkı' ittifakının baş harfleri olduğunu ortaya koydu" dedi.

'BİZ HAKKA VE HALKIMIZA GÜVENİYORUZ'

CHP'li Öztrak, kendileriyle alakalı olarak her gün yeni bir provokasyonun ortaya çıktığını ifade ederek, "Son olarak CHP'nin hiçbir zaman benimsemediği ifadelerin yer aldığı ve 'bu bir halk ayaklanmasıdır' yazılı bildirilerin hazırlandığı, bu bildirilere partimizin de ambleminin basıldığı ve bunların dağıtılacağı istihbaratını aldık. Partimizin dünya görüşüne 180 derece zıt olan bu bildirinin bizimle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını şimdiden söylemek isterim. Bu provokasyonu artık bıraksınlar ve bu seçimin sonuçlarını da edepleriyle kabul etsinler. Ama milletimizin, milli irade düşmanlarına, haysiyet cellatlarına en güzel dersi 31 Mart'ta sandıkta vereceğine artık kendileri de görmeye başladı. Biz hakka ve halkımıza güveniyoruz" diye konuştu.

'ESAS ONUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ DURUMU BELİRSİZ'

Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı bir televizyon programında, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş için söylediği sözlere tepki gösterdi. Faik Öztrak, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız için 'Durumu belirsiz' demiş. Esas onun belediye başkan adaylarının tamamının durumu belirsiz. Bundan önce 'Metal yorgunu' deyip milletin seçtiği belediye başkanlarını milli irade cellatlığı yapıp istifa ettirmedi mi? Bu adaylar seçilirse milletin iradesini mi sarayın iradesini mi dinleyeceklerdir? Anlaşılan bunlar CHP adaylarını kendi adayları gibi sanıyorlar. Bizim adaylarımız da partimiz de bize oy verenler de milli iradeye sahip çıkmakta bir an bile tereddüt etmezler."

'SÖYLENENLER TAMAMEN YARGISIZ İNFAZDIR'

Faik Öztrak, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'İzmir'in sadece 14 ilçesinde CHP'nin listelerinde PKK ile ilişkili 27 kişi tespit edildi, CHP seçimde HDP'den medet umuyor' sözlerinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

''Bugün ülkemizde inanılmaz bir süreç yaşanıyor. Başta bu ülkenin cumhurbaşkanı, onun koalisyon ortağı, bizim belediye başkan adaylarımıza, bizim belediye meclis üyesi adaylarımıza saldırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu adayların adaylaşması konusunda herhangi bir sakınca olup olmadığına bakar. Sakıncalardan bir tanesi de mahkûm olmaktır, suç işlemiş olmaktır. Bu adayların adaylıklarına onay verildiğine göre söylenenler tamamen yargısız infazdır. Bu iddialarla ilgili olarak arkadaşlarımız suç duyurusunda bulanacaklardır, tazminat davaları açacaklar çünkü artık yeter."



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