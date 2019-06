CHP'li Öztrak: İstanbullular İmamoğlu'nu yeniden seçecek

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "10 gün sonra İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu bu defa kahir ekseriyetle yeniden seçecekler. Gerekçesiz gasbedilen hakkını İmamoğlu'na geri verecekler. Her şey çok güzel olacak" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Öztrak, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinde başkanlığı kazandığını, ancak AK Parti'nin seçim sonrası bu mağlubiyeti sindiremediğini öne sürdü. İmamoğlu'nun 18 günlük belediye başkanlığında, İstanbulluların geçiminin kolaylaştığını, hayat pahalılığın gerilediğini savunan Öztrak, "Ramazan'ın ilk gününde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İmamoğlu'nun hakkını yiyerek iftar yaptı. Milletin verdiği mazbata masa başında çalındı. 10 gün sonra İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu bu defa kahir ekseriyetle yeniden seçecekler. Gerekçesiz gasbedilen hakkını İmamoğlu'na geri verecekler. Her şey çok güzel olacak" dedi.

'BUNUN İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR'

Öztrak, AK Parti'nin İstanbul seçimlerini kazanması için bazı il valililerin iktidarın il örgütü gibi çalıştığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Muhtarları arayıp, 'İstanbul'daki hemşehri derneklerinin adreslerini, telefon numaralarını, yöneticilerin isimlerini bize verin' diyorlar. AK Parti adayına oy vermeleri için onlara 'baskı yapın' diyorlar. Dün AK Parti Genel Başkanı, 'çaldılar, çırptılar' deyip gerekçesiz seçim iptalini gerekçe arayıp durdu. Bunu aslında emir kulları YSK dahi yazmadı. O hala daha mızıkçılığa devam etmek istiyor. Belediyedeki işçilerle belediye başkanlarımızı karşı karşıya getirmek için bir sürü kumpas tezgâhlıyorlar. Biz işçilerimizin özgürce örgütlenmesini daima savunduk. Bunun mücadelesini verdik."

'BÜTÇEDEKİ BOZULMA OLAĞANÜSTÜ'

Öztrak, dün Mayıs ayı Hazine nakit dengesinin açıklandığını hatırlatarak, "Geçen yıl Mayıs ayında 21 milyar lira fazla veren hazine nakit dengesi bu yıl 15 milyar lira açık vermiş. Yine bu yılın ilk 5 ayında hazinenin toplam nakit açığı geçen yıla göre yüzde 478 artmış, 67 milyar liraya çıkmış. Bütçedeki bozulma olağanüstü. Tek seferlik gelir ve giderler ayıklandığında yılın ilk 4 ayında 16 milyar lira olan faiz hariç, açık birden bire 61 milyar liraya sıçramış. Oysa 2019'un tamamı için açığın 2 milyar lira civarında kalması hedeflenmiş. 2 milyar neresi 61 milyar neresi. Daha yılın ilk 5 ayında hedefin 31 katına çıkmışız" diye konuştu.

'GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPMIŞTIR'

Öztrak, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin Ordu- Giresun Havalimanı VIP salonuna alınmamaları üzerine çıkan tartışmaların hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu gerekli açıklamayı yapmıştır. Kendisi kamuoyunda bilinen ve tanınan bir insandır. Ne söylediğini, ne yaptığını gayet açık bir biçimde kamuoyunun önünde açıklamıştır. Bundan sonrasında süren tartışmanın ne olduğunu anlamakta ben zorluk çekiyorum ve açıkçası burada yeniden bir başka gelişmenin olduğunu hissediyorum."



