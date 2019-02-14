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CHP'li Özel: Partinin cebine bir kör kuruş girmiyor

Nursima ÖZONUR/ANKARA, () - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "İş Bankası demek Türkiye demektir. Öyle bir şey ki bir yerden sonra elinize alsanız da bir işe yaramaz. Bu değeri ortadan kaldırmayın. CHP'nin cebine bir kör kuruş girmiyor"...

CHP'li Özel: Partinin cebine bir kör kuruş girmiyor

Nursima ÖZONUR/ANKARA, () - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "İş Bankası demek Türkiye demektir. Öyle bir şey ki bir yerden sonra elinize alsanız da bir işe yaramaz. Bu değeri ortadan kaldırmayın. CHP'nin cebine bir kör kuruş girmiyor" dedi.
CHP Grup Başkan Vekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, CHP'ye ait hisselerinin hazineye devredilmesinin gündeme gelmesinin ardından İş Bankası'nın değer kaybettiğini ve gerilediğini söyledi. İş Bankası'nın dünyadaki bankalar arasında itibar ve güvenilirlik yönünden 121'inci sırada olduğunu; ancak tartışmalardan sonra 179'uncu sıraya gerilediğini kaydeden Özel, şöyle konuştu: 
"İş Bankası, Türkiye'nin en itibarlı bankasından Recep Tayyip Erdoğan'ın el koyma sözlerini söyledikten sonra şimdi 3’üncü sıraya geriledi. Bunlar uluslararası endeksler ve İş Bankası'nın alacağı sendikasyon kredisinde, bulacağı yabancı kaynaklarda, çekeceği parada duyulan güvenin çok önemi var. Bunu İş Bankası'na yapmayın. İş Bankası demek Türkiye demektir. Öyle bir şey ki bir yerden sonra elinize alsanız da bir işe yaramaz. Bu değeri ortadan kaldırmayın. CHP'nin cebine bir kör kuruş girmiyor. Bütün mücadeleniz orayı siyasi bir tartışmanın içine sokmak. Atatürk'ün vasiyetine duymadığınız saygıdan dolayı saygısız davranarak bir değeri ortadan kaldırmak ne işinize gelecek? 6 aydır uğraşıyorsunuz 50 sıra gerilettiniz. İş Bankası'nın hisseleri değer kaybediyor, zevk mi alıyorsunuz? Milletin parası var orada. Hepimizin parası var orada. Hepimizin değeri bu. Türkiye'nin dünyada ilk 100'ü zorlayan bankasını ikinci sınıf bankalara doğru itmeye çalışan bu anlayışı bir kez daha uyarıyoruz. Yapmayın bunu. Yazıktır, günahtır ve milli varlıktır."
'UTANILACAK BİR ŞEY'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin FETÖ ve PKK ile iş birliği yaptığı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Özgür Özel, şunları söyledi:
"Sarayın dili, tek merkezden üretilen iftiralar, Bahçeli ile Erdoğan'ı aynı yankı odasında buluşturdular. Ve geçmişteki bütün iş birliklerini CHP'ye mal etmek için 'FETÖ- PKK' diyorlar. Dün Devlet Bahçeli de 'CHP, PKK ve FETÖ ile iş birliği yapıyormuş'. Ya ne utanılacak bir şey. Terörle mücadelenin altın kuralı; terör örgütü eylemi adından söz ettirmek için yapar. Bunlar 30 televizyonda, günde 10'ar defa terör örgütü propagandası yapıyor. Ne güçlü, ne kuvvetli terör örgütleriymiş bunlar. İki lider, Türkiye'nin en kudretli beyleri ağızlarına sakız etmiş bunların reklamını yapıyor."

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