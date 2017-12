CHP'li Özel: Önce kendi adalarına sahip çık

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'den Sevakin Adası'nı restorasyon için istemesini eleştirdi. Özel, "18 tane ada verdin Yunanistan'a. Sen bu adaları Yunanistan'dan isteyeceğine, o adalarda turizm yapacağına elindeki adaları Yunanistan'a kaptır, ondan sonra çık Sudan'dan ada talep et. Önce kendi adalarına sahip çık" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sivillere yargı muafiyeti getiren Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ülkeyi iç savaşa sürükleyebileceğini öne sürdü. Özel, "KHK Meclis'ten çıksa böyle olmazdı. Meclis'te komisyon var, genel kurul var, tartışılıyor. KHK'da bunlar yok. Adalet Bakanı ise bu konuda bir düzeltme yaptı ve dedi ki 'Yanlış manaya geliyor olabilir. Amacımız 15-16'sıydı, bunu düzeltebiliriz' demişti. Bugün, 'Düzeltme ne zaman olur?' diye bekliyorduk. Televizyona çıkmış, 'O, o manaya gelmez' diyor. Bir gerçek var. Saray, bu muğlak kelimelerden bir şey murat ediyor. Yarın Türkiye'de büyük bir kaosu tetikleyebilecek bir şey murat ediyor. Kendisine karşı yapılan her protestoya 'Bu darbe girişimidir, çullanın milletin üstüne' demeyi murat ediyor. Muğlak ifadeyi dün, 'Düzeltiriz' diyen Adalet Bakanı bugün çark ediyor. Adalet Bakanı'nın da zihnindekini, dilindeki değiştiren bir irade var. Saray iradesi Türkiye'yi iç savaşa sürükleyecek bir düzenlemenin arkasında durmakta, muğlak kelimeler kullanarak ucu açık bırakmaktadır" diye konuştu.

'ÖNCE KENDİ ADALARINA SAHİP ÇIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sudan Cumhurbaşkanı El-Beşir'den Sevakin Adası'nı restorasyon için istemesiyle ilgili de konuşan Özel, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Sudan'a gitmiş, Sudan Cumhurbaşkanı'nı yere göre sığdıramıyor. Aslında Sudan Cumhurbaşkanı bir darbeci, kanlı bir darbeyle gelmiş. Bütün muhalefeti tasfiye etmiş. Ülkesini ortadan ikiye böldürmüş bir diktatör. Sonra da dönüp ondan bir istekte bulunuyor. Sudan'ın darbeci Cumhurbaşkanı'na 'Bu adayı bize verin, restore edelim' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı her kuşu tuttun, leylek mi kaldı? Sevakin Adası'nı istiyorsun. 18 tane ada verdin Yunanistan'a. Bizim adalarımıza Yunanlılar belediye başkanı seçiyorlar. Sen bu adaları Yunanistan'dan isteyeceğine, o adalarda turizm yapacağına, elindeki adaları Yunanistan'a kaptır, ondan sonra çık Sudan'dan ada talep et. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Diktatörün birine gitmiş, ondan ada istiyor. Onun yerine Türkiye'nin hakkı olan adalar için duruş göster. Ondan sonra Sudan'ın Sevakin Adası'na sıra gelsin. Önce kendi adalarına sahip çık."



