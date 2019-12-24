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CHP'li Özel: Kanal İstanbul'u isteyenler, 23 Haziran'da halk desteğini kaybetti

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili, "Bir işin doğru yapılması için halk desteği olması gerekir. 'Kanal İstanbul'u yapmak isteyenler, 23 Haziran'da halk desteğini kaybettiler" dedi. CHP Grup Başkan...

POLİTİKA 24.12.2019, 16:36
CHP'li Özel: Kanal İstanbul'u isteyenler, 23 Haziran'da halk desteğini kaybetti
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili, "Bir işin doğru yapılması için halk desteği olması gerekir. 'Kanal İstanbul'u yapmak isteyenler, 23 Haziran'da halk desteğini kaybettiler" dedi.
CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin Manisa İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Kanal İstanbul' ile ilgili hukuksuz protokollerden çekildiği açıklamalarını hatırlatan Özel, "Bir işin doğru yapılması için halk desteği olması gerekir. Ayrıca yaptığınız iş hukuka, bilime ve ahlaka aykırı olmayacak. 'Kanal İstanbul'u yapmak isteyenler, 23 Haziran'da halk desteğini kaybettiler. İstanbul yerel yönetimi protokolden çekilmiştir. 'İktidara geldiğimizde bağrımıza bu hançeri saplayanları, orada bu büyük hafriyatı yaparak, Trakya'yı iki parçaya bölenleri ve bunun için para isteyenleri unutmayız. Müteahhitlerin de parasını ödemeyiz' diye uyardık. 'Devlette devamlılık esastır cevabını' aldık. Evet, bunu biliyoruz ama devlette devamlılık dış politikada, kalkınmada, sosyal devlet yönetiminde, hukuk devletinde devamlılık esastır. Büyük devletler bunları aynen sürdürürler ama rüşvette, yolsuzlukta, peşkeş çekmekte, ulusal çıkarların zedelenmesinde devlette devamlılık olmaz. Buna son vermek yakışır. İktidarlar da bu yüzden değişirler. Yeni gelenler de bunları yapanlardan hesap sorarlar. Biz de iktidara gelince kim, ne yolsuzluk yaptıysa hepsinden hesabını soracağız" diye konuştu.
'CHP'NİN GEÇMİŞİNDE VE BUGÜNÜNDE GAYRİMİLLİLİK YOK'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, dünkü basın toplantısındaki "CHP'ye yönelik her zaman eleştirilerimiz vardı ama CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde bu kadar gayri milli bir duruş sergilememiştir" sözlerini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:
"Kendileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne geçmişinde ne de bugünün de bir gayrimillilik göremez. Nasıl milli olduğumuzu görmek isteyen; Lozan'ı yapan İsmet Paşa'ya baksın, Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan Bülent Ecevit'e baksın, 1 Mart tezkeresini geri püskürten Deniz Baykal'a baksın. Bugün Türkiye'nin çıkarları aleyhinde atılan her anlaşmanın karşısında kahramanca duran Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na baksın."
'PROJENİN RUHSATINI VEREN BİZ DEĞİLİZ'
CHP Ankara eski Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret ederek, "Benden 25 milyon TL rüşvet istediler" iddialarına da değinen Özel, "Buradaki hassas nokta şudur; imar değişikliğini yapan, projenin ruhsatını veren biz değiliz. O bina, ne olursa olsun kente karşı işlenmiş bir suçtur. Cumhuriyet Halk Partisi, kendi suçlarını okul yaptırarak, kamu yararına işlerle meşrulaştırmasına da karşıdır" dedi.

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