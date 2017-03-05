CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na; Senin partinde 80 FETÖ'cü var mı yok mu?

Doğan ÇİZMECİ - Tuncel YILMAZ/TURGUTLU(Manisa), () - CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Antalya'nın Finike İlçesinde, dün vatandaşlara seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Bunu söylemekten utanç duyuyorum ama CHP içinde ön seçimle seçilmiş DHKP-C'li milletvekilleri var. PKK, DHKP-C 'hayır' derken CHP'nin 'evet' demesi mümkün mü?" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bahsettiğin terör örgütünün yanından, yakınından geçmiş, toplu iğnenin başı kadar irtibatı olan hiçbir milletvekili yok. Senin partinin içinde sarayın bildiği, MİT'in söylediği, kısa sürede kurtulmak istediğin en az 80 FETÖ'cü var mı yok mu?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgün Özel, dün akşam referandum çalışmaları kapsamında geldiği Turgutlu'da partisinin Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıya katıldı. Özel, toplantıdaki konuşmasında Finike'deki halka seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP ile ilgili sözlerine eleştirdi.

'AÇIKLAMAZSAN MÜFTERİSİN'

Milletvekili Özel, Bakan Çavuşoğlu'nun "Bunu söylemekten utanç duyuyorum ama CHP içinde ön seçimle seçilmiş DHKP-C'li milletvekilleri var. PKK, DHKP-C 'hayır' derken CHP'nin 'evet' demesi mümkün mü?" sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Çavuşoğlu, anayasayla ilgili değişikliklerin içeriğine partisi giremediğinden girse de çıkamadığından, attığı imzayı anlatamayan ve arkasında duramayan, kurulmuş bir demokrasiyi bir tek adam rejimine çeviren, bu değişikliği hakkıyla savunamadığından hep birlikte yaptıkları yapmaya çalışmış. Aslında bunu başta denediler, başarısız olunca geri döndüler. Ama o kadar çaresizler ki nefesleri kesilince söyleyecek söz bulamayınca, dönüp dönüp bunu tekrar ediyorlar. Çavuşoğlu, bir adım ileri gitmiş demiş ki; 'CHP'nin içinde PKK'yı seven, PKK destek veren milletvekilleri var. Çıksınlar yok desinler.' Ey Mevlüt Çavuşoğlu, Ey kerameti kendinden menkul, Türk diplomasini her gün yeni bir rezalete bulaştıran partinin bu işi beceremeyenler zincirinin son halkasındaki dışişleri bakanı. Sana buradan söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bahsettiğin terör örgütünün yanından, yakınından geçmiş, toplu iğnenin başı kadar irtibatı olan hiçbir milletvekili yok. Varsa çık sen açıkla. Açıklamazsan namertsin, müfterisin. Senin partinin içinde sarayın bildiği, MİT'in söylediği, kısa sürede kurtulmak istediğin en az 80 FETÖ'cü var mı yok mu?"

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