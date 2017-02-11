CHP'li Özel: Çaresizlik ve güvensizlik içindeler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir'de yaptığı açıklamada, "AKP Hükümeti, anayasa değişikliği ile büyük bir yanlışın içinde. Bir oldu bittiye getirerek, ülkenin kaderi ile oynuyorlar. Atatürk'ün saraydan alıp halka verdiği egemenliği yeniden tek bir kişiye teslim etme çabasındalar. Gücünüz yetiyorsa referandumu 23 Nisan'da yapın, biz buradayız, hodri meydan. Çaresizlik ve güvensizlik içindeler" dedi.Karşıyaka'da Uğur Dündar ile Halk Arenası programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke ile Avukat Murat Ergün, açıklamalarda bulundu. Karşıyaka Belediyesi’ne ait Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’ndaki organizasyona, hem İzmir’in hem de Karşıyaka’nın dört bir tarafından gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık bin 200 kişi salonu hınca hınç doldurdu. Dşarıya kurulan LED ekranlardan da yüzlerce vatandaş programı takip etti. Konuşmalar sık sık İzmir Marşı ve Mustafa Kemal’in Askerleriyiz sloganı ile kesildi.GÜCÜNÜZ YETİYORSA 23 NİSAN’DA YAPINProgramda konuşan Özgür Özel, "AKP Hükümeti, anayasa değişikliği ile büyük bir yanlışın içinde. Bir oldu bittiye getirerek, ülkenin kaderi ile oynuyorlar. Atatürk’ün saraydan alıp halka verdiği egemenliği yeniden tek bir kişiye teslim etme çabasındalar. Biz TBMM’de gerekli mücadeleyi sergiledik. Bizim kavga ile AKP’ye teslim etmediğimiz ‘kürsüyü’ halkımız da referandumda teslim etmeyecek. Anketlerde ‘Hayır’ oyları önde. Gücünüz yetiyorsa referandumu 23 Nisan’da yapın, biz buradayız, hodri meydan. Çaresizlik ve güvensizlik içindeler. O yüzden ‘Hayır’ diyenleri peşinen terörist ilan ediyorlar ama asıl terör örgütleri ‘Evet’ der çünkü demokrasiyi değil, tek adam rejimini isterler" dedi. Özel, tüm vatandaşları oy kullanmak için sandığa davet etti.BU OYUNU BOZACAĞIZCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke de, "Anayasa değişiklikleri TBMM’den müthiş bir aceleyle geçti. Ama referandumu isterlerse bir gün sonra, isterlerse 1 ay sonra yapsınlar hiç fark etmez. İçimizdeki umut ve Cumhuriyet aşkıyla bu oyunu bozacağız. Cumhuriyet’i yeniden ayağa kaldıracağız. Mutlaka sandığa gideceğiz ve ‘Hayırlı’ bir oy kullanacağız. Hikayeleri ve özgüvenleri olmadığı için halkı korkutarak sindirmeye çalışıyorlar. Bizim, bu yalanlara ve zorbalıklara boyun eğmeyecek bir Cumhuriyetimiz var" dedi. Böke, Varlık Fonu’nu da eleştirerek “Ülkemizin, gençlerimizin ve torunlarımızın geleceği çalınıyor" dedi.TERÖR ELEBAŞILARI ‘TEK ADAMI’ DESTEKLİYORKonuşmacılardan Avukat Murat Ergün ise "Yapılacak olan referandumun tarihini bile, o seçimin tarafı olan bir kişiden öğreniyoruz. Bu ülkede Yüksek Seçim Kurulu yok mu" eleştirisini getirdi. Murat Ergün, referandumda ‘Hayır’ diyecek olanlar ile terör örgütleri arasında bağ kurulmasına ilişkin de "Hem FETÖ hem de PKK elebaşları, zaman içindeki farklı açıklamalarında, Başkanlık rejimine sıcak baktıklarını belirtti. Asıl onlar tek adam sistemini destekliyorlar" dedi. Etkinlik sonunda konuşma yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da "Bugün tartışılan, Atatürk’ün halka verdiği egemenlik kavramının, yeniden bir kişiye teslim edilmesi meselesidir. Biz ne Atatürk'ten ne de Cumhuriyet değerlerinden vazgeçeriz" dedi.

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