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CHP'li Özel: Burası muz cumhuriyeti mi gelen çarpıyor, giden çarpıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çiftlik Bank konusuna ilişkin "Burası muz cumhuriyeti mi gelen çarpıyor, giden çarpıyor, sürekli vatandaşı kandırıyorlar. Çünkü ülkenin başındaki adam kandırıldım deyince, vatandaşın da kandırılmaktan...

CHP'li Özel: Burası muz cumhuriyeti mi gelen çarpıyor, giden çarpıyor
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çiftlik Bank konusuna ilişkin "Burası muz cumhuriyeti mi gelen çarpıyor, giden çarpıyor, sürekli vatandaşı kandırıyorlar. Çünkü ülkenin başındaki adam kandırıldım deyince, vatandaşın da kandırılmaktan başka bir şeyi yok" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstiklal Marşı'na yönelik ifadelerini anımsatarak şöyle konuştu:
"İstiklal Marşı'nın ülkedeki herkesin yüreğine nakşolmuştur. Bu konuda bir sıkıntı yok. Nakşedilmeyen bir şey varsa 'mış gibi yapan' ancak yüreğine Atatürk sevgisini, vatan, millet sevgisini nakşedemediğini biliyoruz. Naim Süleymanoğlu, bütün dünyanın gözü önünde dünya rekorunu kırdığında, İstiklal Marşı'nı söylerken gırtlağı düğümlenir, onun yüreğine marş nakşolmuştur. Bütün Türkiye, onu ağlar izlerken. Erdoğan ağlamaz o başka şeylere ağlar. Atatürk ile uğraşmayı, boy ölçüşmeyi, Atatürk'ün yaptıklarını, kendisi tahrif ederek yapıp Atatürk'ü unutturmaya çalışmayı kınıyoruz."
Özgür Özel, Çiftlik Bank ile ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi:
"Burası muz cumhuriyeti mi gelen çarpıyor, giden çarpıyor, sürekli vatandaşı kandırıyorlar. Çünkü ülkenin başındaki adam kandırıldım deyince, vatandaşın da kandırılmaktan başka bir şeyi yok. 15 günde birileri tarafından kandırılan bir partinin genel başkanının yönettiği ülkeden ne olur? Vatandaş savunmasız, garip."

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