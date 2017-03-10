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CHP'li Özel: Bu ülkede bir tane Başkomutan var o da Atatürk'tür

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Bu ülkede bir tane başkomutan var o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi. Elazığ'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba...

CHP'li Özel: Bu ülkede bir tane Başkomutan var o da Atatürk'tür

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Bu ülkede bir tane başkomutan var o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.
Elazığ'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Gurup Başkan Vekili Özgür Özel, İl başkanlığının düzenlediği salon toplantısında partililerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan CHP Grup Başkanvekili Özel, "'Bizim bir kurucu genel başkanımız var' diyorlar, 'Biz onu çok seviyoruz, onu görevi boyunca, nerdeyse imkân verilse ömür boyunca başkomutan yapmak istiyoruz' diyorlar. Atatürk'ün kendi için talep etmediğini, birisi kendi için talep ediyor. Cumhuriyet Halk Partisinin kurucu genel başkanına vermediği yetkiyi birileri kendi kurucu genel başkanlarına vermek istiyor" dedi. CHP'li Özgür Özel, konuşmasına şöyle devam etti:
"'Bizim bir kurucu genel başkanımız var', eyvallah. 'Onu çok seviyoruz', eyvallah. O çağırınca Gezi olaylarından sonra kot pantolon üzerine kefen giyiyor bizimkiler, perde kumaşından kefen yapıp kotun üzerine çekiyorlar, hava alanlarında toplanıyorlar. 'Biz onu başkomutan yapacağız, bu rejimi değiştireceğiz'. Orada dur. 'Rejim değişikliği' dediğinde başka bir şey var. Muhtar seçerken oyları sayarsın, milletvekili seçerken oyları sayarsın, burada da 16'sında bir seçim olacak ve akşam elbette oylar sayılacak ve o sayım teferruattan ibaret kalır. Çünkü, eğer 'Rejim değiştirmek' diyorsan, kot üzerine kefen giyenler değil, toprak altında kefensiz yatanların torunları çıkar meydana. O yüzden kurallara uyarak, yapılacak seçimlere demokrasi içindeki iktidar- muhalefet rekabetine evet, ancak iş gelip de bir yere dayandığında 'Artık ben başkomutan olacağım, bu ülkenin kurucu babalarına, kurucularına ulu önderine laf edeceğim ve kendimi başka yerlere koyacağım' dersen orda duracaksın. Bu ülkede bir tane başkomutan var o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise konuşmasında neden 'Hayır' oyu verdiklerini anlatarak, tüm vatandaşların 16 Nisan'da yapılacak referandum da 'Hayır' oyu için çalışmalarını istedi. Konuşmalardan sonra İzmir marşı ile salondaki program tamamlandı. CHP heyeti Elazığ'da bazı sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ettikten sonra Malatya'ya gidecek.

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