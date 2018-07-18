CHP'li Özel: Bedelli askerlik Meclis'ten geçmeli

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin, "Söz verdiler ve bu sözün tutulması gerekiyor. Bedelli askerlik uygulamasının Meclist'en geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü muazzam bir yığılma var" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel, bedelli askerlik uygulamasının Meclis’ten geçmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Söz verdiler ve bu sözün tutulması gerekiyor. Bedelli askerlik uygulamasının Meclis’ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü muazzam bir yığılma var. Ama esas sıkıntı şu: 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı, hakkaniyetli doğru bir çözüm bulamadılar. Sürekli bir yığılma oluyor bedelli uygulamasıyla bu yığılmayı boşaltmaya çalışıyorlar. İnsanlar gelecekleriyle ilgili planlama yapamıyorlar. Oysa Türkiye'de askerlik kanununun hakkaniyetine uygunu, vatandaşa uygun, vicdana uygun bir düzenleme yok. İtirazlarımız var ‘parası olana tezkere, gariban olanı askere.’ Parayı ödeyemeyecek durumda olduğu devlet tarafından belgelendiği kişilerin de bundan yararlanması lazım. Öbür türlü gariban olanların askere gittiği parası olanları dekonta tezkere aldığı bir sistemi doğru bulmuyoruz.”

‘BU PARAYI NEREYE HARCAYACAKLAR’

Özel, CHP olarak ikinci itirazlarının ise, “Bu parayı nereye harcayacaklar?” noktasında olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Bu paranın harcanması gerektiği yer askerdeki fakir erlerin ailelerine yardım yapılmasıdır. Bedellinin sırtından alınması gereken paralarla başka işlerin yapılması doğru değildir.

Eğer samimilerse şu tekliften bakan, milletvekillerinin birinci derece yakınlarını bir çıkarsınlar bakalım.

Bu yığılma azaltılmalı bu beklenti karşılanmalıdır. Milli Savunma Komisyonu ve ilgili komisyonlar toplanıp bundan sonrası için Türkiye'nin askerliğiyle ilgili hakkaniyetli, doğru ve ihtiyaca cevap veren bir kanun yapılmalıdır yoksa bu sıkıntı artarak devam edecek."



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