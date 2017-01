CHP'li Özel: Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ eski Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında yapılan anma törenine katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından zaman kaybetmeden Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç ölümünün birinci yılında Nazımiye İlçesine bağlı Ramazan Köyü'ndeki mezarının başında düzenlenen törenle anıldı. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkanvekili Özgür Özel, Nazımiye Kaymakamı Akın Zor ile çok sayıda partili katıldı. Kamer Genç'in mezarına karanfiller bırakılıp, mum yakılırken, ziyarete gelenlere lokma dağıtıldı. Törende bir konuşma yapan Nazımiye Kaymakamı Akın Zor, Kamer Genç'i şahsen tanıdığını belirterek, "Eğitim alanındaki hizmetleri her zaman tektir edilir" dedi.

'KAMER GENÇ İLK 'FETÖ' DİYEN KİŞİDİR'

Törende konuşan CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel ise Türkiye siyasetinde Kamer Genç'in yerinin asla doğdurulamadığını belirterek, "Kamer Genç'in ölümünden sonra tarihi bir yıl yaşadık. Kamer Genç geçmişte meclis çalışmaları sırasında bugün FETÖ terör örgütü olarak adlandırılan örgüte ilk 'FETÖ' ismini takan kişidir. Kamer Genç FETÖ dediği için kürsüde onun üzerine yürüyenler, onun o güzel bedenini darp etmeye çalışanlar, ona meclisten çıkarma cezası teklif edenler, onu itenler, 'Sen nasıl Fethullah Hoca Efendiye hakaret edersin' diyerek üzerine yürüyüp, hakaret edenler, şimdi Türkiye'nin en büyük baş belasının FETÖ olduğunu söylüyor. O gün onu dinlemeyenler, hakaret edenler bugün Kamer Genç'in söylediği noktaya gelmişlerdir. Söylediği sözlerin muhataplarının hepsi bugün onun dediği noktaya geldi" dedi.

CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba da Kamer Genç'in, baskının, zorbalığın hakim olduğu bir dönemde başkaldırının simgesi olduğunu ifade ederek, "Meclis'te FETÖ dediği zaman birçok milletvekili üzerine yürümüştür. Bugün o milletvekilleri Türkiye için en büyük tehdit FETÖ diyor. O gün Kamer Genç'i linç edenler bugün onun görüşlerini, düşüncelerini savunur duruma geldi. Kamer Genç'i bugün bu denli önemli kılan ve herkesin taktirini toplamasının en büyük nedeni laik, demokratik cumhuriyet savunucusu ve Atatürk sevgisidir" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU BAŞKAN SEÇİLSE BİLE BAŞKANLIK SİSTEMİNE KARŞIYIZ'

Törenden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, mecliste anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında yaşanan bütün hak ihlallerini belgelediklerini ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Anayasa, yani rejim değişiklikleri görüşmeleri sırasında hem komisyon görüşmelerinde hem Meclis görüşmeleri sırasında çok ciddi ihlaller oldu. CHP milletvekilleri, MHP'den tavrını netleştiren milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekili ağır bir baskı altındaydılar. Çektiğimiz videoları, fotoğrafları, seçimi düzen içinde yapması konusunda sorumlu olan katip üyelerin yazdığı şerhleri, açık oy kullanılıyor diye ve kendimizce tutanağa geçirdiğimiz itirazlarımızı Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. CHP olarak rejimi değiştiren bu değişiklikte milletvekillerinin iradelerine ipotek koyan, onları açık oya zorlayan, onları takip ederek baskı ile oy kullandıranları Anayasa Mahkemesine şikayet edeceğiz ve bu anayasa değişikliğinin iptalini isteyeceğiz. Bunun mümkün olacağını düşünüyoruz. Mecliste yaşanan zorbalığı ve hak ihlallerini halkımıza anlatacağız. Tek adam rejimine itiraz ediyoruz. CHP olarak seçilecek Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olsa da; başkanlık sistemine karşıyız. Atatürk bugün kalksa gelse, kendisine 'Başkan ol' deseler, o günkü cevabını verir, 'Halk bize ne görev verdiyse onu yaparız, meclisin verdiği vazifeyi yaparız' der. Atatürk'e 'Başkan ol' deselerdi elinin tersiyle bugün de iterdi. Bu CHP'nin meselesi değil, parti meselesi değil, memleket meselesi, rejim meselesidir. Bugünden itibaren cumhuriyeti seven, Atatürk'ü seven vatanseverleri , cumhuriyetçileri, milliyetçileri bu tek adam rejimine ve bu felaketi getirecek olanlara karşı birleşmeye ve memleketin hayrına bir 'Hayır' demeye davet ediyoruz. Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa zaman kaybetmeden Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Çalışmalar tamamlanmak üzere. Zorbalıkla kabul edilen Anayasa değişikliğini kesinlikle Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Paket hızla Cumhurbaşkanı'na gidecektir. Cumhurbaşkanı'nın onaylaması durumunda saatler geçmeden anında Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurumuzu yapacağız ve değişikliğinin iptalini isteyeceğiz."

REFERANDUMDA REDDEDİLECEKTİR

CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba ise AK Parti ile MHP arasında siyasi bir rüşvetin olduğunu belirterek, "Umarız ki bu Anayasa değişikliği Anayasa Mahkemesi'nden döner. Dönmezse de inanıyoruz ki referandumda halk tarafından ret edilecektir. MHP tabanı, MHP'nin var olmasını sağlayan, oy veren, emek veren seçmenler bu işe karşı çıkıyor. Biliyoruz ki MHP tabanı başkanlık anlaşmasına karşıdır. Şu an Devlet Bahçeli ve yönetimi tamamen yalnız kalmıştır. Bahçeli'nin 3 ay önceki söylemlerine baktığınız zaman bugünkü noktaya nasıl geldiğini Türkiye'nin dikkatine sunmak istiyoruz. Devlet Bahçeli ve MHP'nin hangi mahcubiyet ve mecburiyetinin olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama burada kendisiyle ilgili bir siyasi rüşvetin olduğu söyleniyor. Çeşitli iddialar var. Bu iddiaları zaten kamuoyu biliyor" diye konuştu.

