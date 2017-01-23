CHP'li Özcan: Türkiye, özerklik ya da federasyona cumharbaşkanı kararnamesiyle geçebilir

Mutlu YUCA/BOLU,() - CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, TBMM'de kabul edilen yeni anayasa teklifini değerlendirerek, "Cumhurbaşkanı kamu tüzel kişilikleri kurabilecek, bürokrasiyi tek başına belirleyebilecek. Bu şu demek; Yarın bir gün Türkiye, özerklik ya da federasyona bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle geçebilir. Ülkenin orta ve uzun vadede bölünmesine yol açabilecek bir yetki" dedi.

CHP'li Özcan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında TBMM'de kabul edilen anayasa teklifini değerlendirdi. Özcan, "Osmanlı'nın son birkaç padişahının bu anayasa teklifindeki kadar yetkileri yoktu. Başta AK Parti milletvekilleri olmak üzere buna destek verenler, içeriğini dahi bilmeden imza attılar. Bunu yapan arkadaşlarımız milletin vekili değildir. 80 milyonun değil tek kişinin menfaatini gözeten insanlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. Boş kağıda imza atıyorlar, sonra da bunu savunmaya kalkıyorlar. Hala bu düzenlemenin ne kadar tehlikeli olduğunun birçoğu farkında bile değil" dedi.

'BU YETKİ ATATÜRK DAHİL KİMSEYE VERİLMEDİ'

Yeni sistemde yetkinin tek kişinin elinde toplandığını vurgulayan Özcan, şöyle devam etti:

"Adı başkanlık sistemi değil, tipi de başkanlık sistemine benzemiyor zaten. 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' diye Afrika'nın totaliter ülkelerindeki anayasaları örnek almışlar. Ortaya garip bir taslak geldi. Bu kadar yetki dünyayı kana bulayan Hitler'in Almanya'daki anayasasında bile yoktu. Mussolini'nin yönettiği İtalya anayasasında bile bu kadar yetki tek kişiye verilmemişti. Cumhurbaşkanı kamu tüzel kişilikleri kurabilecek, bürokrasiyi tek başına belirleyebilecek. Bu şu demek; yarın bir gün Türkiye, özerklik ya da federasyona bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle geçebilir. Ülkenin orta ve uzun vadede bölünmesine yol açabilecek bir yetki. Bu yetki Atatürk dahil kimseye verilmedi. Böyle bir düzenleme olabilir mi? Her şey bunun elinde. Yasama yetkisi bunun elinde. Ülkeyi yönetme yetkisi bunun elinde. Kendisini yargılayacak yargı ile ilgili tüm yetki bunun elinde. Sonra diyecek ki bunun yardımcılarından bir tanesi Hitler'in yardımcısının hakim ve savcılara seslendiği gibi; Cumhurbaşkanı ne düşünürse, kendinizi onun yerine koyup ona göre karar verin. Bırakın vicdanı, onun vicdanına göre karar verin."

'ÜLKE TEHLİKEDE'

Özcan, referandumdan 'Evet' çıkması durumunda ülkenin diktatörlükle anılacağını savunarak, "Ülke tehlikede. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana en zor, en karanlık günleri yaşıyoruz. Bu referandumda halkımız bu düzenlemeye geçit verirse maalesef Türkiye, adı diktatörlükle anılacak ülkelerden bir tanesi haline gelecek. AK Parti milletvekilleri dahil ülkenin önemli bir kısmı bu düzenlemenin ülkeye ne gibi bir felaket getireceğini düşünmüyor. Bu öyle bir referandum ki eğer geçerse artık hiçbir şeyin telafisi olmayacak" dedi.

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