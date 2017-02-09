CHP'li Ömer Fethi Gürer : Binlerce öğretmen atama bekliyor

ANKARA, () - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM'de yaptığı konuşmada atama bekleyen öğretmenlerin sorunlarını gündeme taşıdı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer şöyle konuştu; "Binlerce öğretmen atama bekliyor. Öğretmen ataması Ağustos 2016'da yapılacaktı, yapılmadı. Şubat 2017'de yapılacağı söylendi, şubat ayı geldi, bu kez şubat atamalarının yetişmeyeceği söyleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanının konuyla ilgili açıklamaları birbiriyle örtüşmüyor. Ağustos 2016'dan beri bu süreç tamamlanamadı mı? '70 bin öğretmen açığı var.' diye Bakan diyor. İhtiyaçla birlikte 100 bin olduğu belirtilen öğretmen açığı ne zaman giderilecek? Ne kadar öğretmen ataması yapılacak? Bu dahi kesin söylenmiyor. Atama bekleyen öğretmenler ve aileleri bir an önce sürecin sonuçlandırılmasını istiyor. Okullar öğretmensiz. Öğretmenler eğitim aldıkları mesleklerden mahrum bırakılmamalı. Atama bekleyen öğretmenler için kesin tarih açıklanmalı.

Ayrıca mağdur olan öğretmenlerin durumu ne olacak? Öğretmenler görevlerine dönmek istiyorlar. Komisyon incelemeleri hangi aşamada? Bununla ilgili çalışmaların nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor."