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CHP'li Nurlu'dan, 'AK Partili vekillere baskı' iddiası

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, yazılı açıklama yaparak, anayasa değişikliğiyle ilgili TBMM'de yapılan gizli oylamada, AK Partili yöneticilerin AK Partili milletvekillerine oylarını açık kullanması için...

CHP'li Nurlu'dan, 'AK Partili vekillere baskı' iddiası

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, yazılı açıklama yaparak, anayasa değişikliğiyle ilgili TBMM'de yapılan gizli oylamada, AK Partili yöneticilerin AK Partili milletvekillerine oylarını açık kullanması için baskı yaptığını iddia etti.
CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, TBMM'de dün yapılan anayasa değişikliği oylamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Oyların gizli kullanılmasına rağmen AK Parti'nin kendi milletvekillerine baskı yaptığını ve vekillerin oylarını açık kullanmak zorunda kaldığını öne sürdü. CHP'li Nurlu'nun açıklaması şöyle:
"Anayasa değişikliği teklifinin meclis görüşmelerinde AK Parti milletvekillerinin açık oy kullanmaya zorlanması, milletvekillerinin iradesine ipotek koymak, meclise ve halkın iradesine saygısızlıktır. Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelere geçilmesi için yapılan gizli oylamada, AK Parti yöneticileri milletvekillerinin oylarını açık kullanması yönünde baskı yaptığını fotoğraflarla belgeledik. Oyla 175'inci maddede 'Değiştirme teklifinin kabulü, meclisin üye tamsayısının 5'te 3 çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür?' hükmü ile gizlilik mutlak bir yöntem kuralıdır. Oyların kapalı bir kabin içerisinde kimseye gösterilmeden kullanılması zorunludur. AK Parti kendi milletvekillerine bile güvenmeyen bir parti izlenimi vermektedir."

FOTOĞRAFLI
 

 

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