CHP'li Murat Bakan: Doç. Dr. Köseoğlu HSK üyeliği şartlarını taşımıyor

İZMİR, () - CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilen Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'nun gerekli şartları taşımadığını öne sürdü.

Geçen 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu sonrasında yürürlüğe giren, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) adı ve yapısındaki değişikliği içeren kanunla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) oldu. Üyelerinin belirlenmesiyle ilgili de değişiklik yapıldı. Kısa süre önce de HSK'nın 7 üyesi TBMM'de seçildi. Seçilen üyeler arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu da yer aldı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, HSK üyeliğine seçilen Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'nun seçilme kriterlerine uymadığını öne sürdü. Bakan şöyle dedi:

"Kanunun 18'nci maddesine göre, HSK'ya üye seçilecek 'öğretim üyesi' en az 15 yıllık olmalı. 'Öğretim üyesi' kavramı ile kimin ifade edildiği ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Tanımlar başlıklı 3/1-m maddesindeki ifadeye göre; 'Öğretim üyeleri: yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir' diye açıklanmıştır. Üyeliğe seçildiği ilân edilen Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'nun şahsi bilgilerinin yer aldığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin resmi internet sitesine göre, 'öğretim üyeliği' 2005 yılındaki 'yardımcı doçentliği' ile başlamış. Yani Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu 12 yıllık öğretim üyesidir ve 6087 sayılı Kanunun 18'nci maddesindeki seçilme kriterlerini taşımamaktadır."

Anayasa değişikliği referandumunun da bunun sonucuna göre yapılan HSK seçimlerinin de meşru olmadığını iddia eden Murat Bakan, "Ancak Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'nun seçimi ayrıca kendisinin seçimini düzenleyen mevzuata da aykırıdır. Nasıl üniversite diploması olmayan bir kişinin Cumhurbaşkanı olması mümkün değilse, yasal kriterleri sağlamayan bir kişinin de HSK üyesi olması mümkün değildir" diye konuştu.

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