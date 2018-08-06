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CHP'li muhalifler: Amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır

ANKARA ()  - CHP PM Üyesi Gaye Usluer, Olağanüstü Kurultay talebine ilişkin çağrı heyeti adına yaptığı ortak açıklamada, "Olağanüstü Kurultay için toplanmış 630 delegenin imzası yok sayılmıştır. Bunun adı demokrasi değildir. Olağanüstü...

CHP'li muhalifler: Amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır

ANKARA ()  - CHP PM Üyesi Gaye Usluer, Olağanüstü Kurultay talebine ilişkin çağrı heyeti adına yaptığı ortak açıklamada, "Olağanüstü Kurultay için toplanmış 630 delegenin imzası yok sayılmıştır. Bunun adı demokrasi değildir. Olağanüstü Kurultay talebi bugün sayıların gölgesinde kalamayacak kadar güçlü ve haklı bir taleptir. Bir çığlıktır. Amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır. Olağanüstü kurultayla eş zamanlı olarak, gerekli kurumsal ve örgütsel değişimi  gerçekleştirmemize imkan tanıyacak Tüzük Kurultayı ve partimizin siyasi hattını netleştirecek Program Kurultayı için de somut takvim açıklanmalıdır" dedi.  

CHP PM Üyesi Gaye Usluer'in Olağanüstü Kurultay talebine ilişkin Twıtter hesabından çağrı heyeti adına yaptığı yazılı açıklamada şu başlıklar öne çıktı: "Olağanüstü Kurultay için toplanmış 630 delegenin imzası yok sayılmıştır. Bunun adı demokrasi değildir. Olağanüstü Kurultay talebi bugün sayıların gölgesinde kalamayacak kadar güçlü ve haklı bir taleptir. Bir çığlıktır. Atanmış değil seçilmiş delegelerimizin yarıdan çok fazlası olağanüstü kurultay talep etmektedirler. CHP'yi umut bağlayan milyonlarca seçmen 'değişim umut' talebini desteklemektedir. Bu nedenle partimizi tekrar umut haline getirecek Türkiye'yi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanabilmesi için amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır. Olağanüstü kurultayla eş zamanlı olarak, gerekli kurumsal ve örgütsel değişimi  gerçekleştirmemize imkan tanıyacak Tüzük Kurultayı ve partimizin siyasi hattını netleştirecek Program Kurultayı için de somut takvim açıklanmalıdır." 

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