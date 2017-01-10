CHP'li milletvekillerinden PMD'ye ziyaret

Nursima KESKİN / ANKARA, () - CHP'li milletvekilleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, Parlamento Muhabirleri Derneği'ne (PMD) üzerinde kelepçe ve kalem resmi bulunan 'Gerçekler hapsedilemez' yazılı bir tablo hediye etti.

CHP milletvekilleri Atilla Sertel, Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Mustafa Balbay, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de PMD'yi ziyaret etti. Milletvekilleri, PMD Başkanı Göksel Bozkurt'a üzerinde 'Gerçekler hapsedilemez' yazılı, kelepçe içerisinde kalem resminin bulunduğu bir tablo hediye etti. PMD Başkanı Bozkurt, CHP'li vekillere teşekkür ederek, parlamento muhabirlerinin sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, gazetecilerin en büyük sorununun özgürlük kısıtlaması olduğunu savunarak, "10 Ocak çalışamayan gazeteciler gününü anmaya geldik. En büyük soru ise gazetecilerin tutukluluğudur. Özgürlüklerinin sağlanmasıdır. CHP olarak bizim için gazetecilerin düşünceleri önemli değildir, siyasi inançları önemli değildir. Gazetecilik evrensel değerler çerçevesinde özgürlüklerle taçlandırılan bir meslek olmalıdır. Özgür olmalı gazeteci. Ne yazık ki bu Türkiye'de uzunca bir süredir hayata geçmiyor" diye konuştu.