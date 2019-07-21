Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

CHP'li Köse: Nevşehir'de 81 il kadın kollarının katılımıyla seçimi değerlendireceğiz

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Nevşehir'de 81 il kadın kollarının katılımı ile bir il başkanları toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda seçim süreci değerlendirilecek" dedi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı...

CHP'li Köse: Nevşehir'de 81 il kadın kollarının katılımıyla seçimi değerlendireceğiz
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Nevşehir'de 81 il kadın kollarının katılımı ile bir il başkanları toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda seçim süreci değerlendirilecek" dedi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partisinin il kadın kolları başkanlığını ziyaret etmek üzere Kırıkkale'ye geldi. Burada basın toplantısı düzenleyen Köse, 'Umut her yerde' sloganıyla bir yola çıktıklarını ve diğer Anadolu şehirlerinde de ziyaretlerde bulunacaklarını belirterek, "Nevşehir'de 81 il kadın kollarının katılımı ile bir il başkanları toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda seçim süreci değerlendirilecek, seçimlerde yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Umut adına önümüzdeki günlerde neler yapacağımızı, nasıl bir çalışma yürüteceğimizi konuşacağız. Bu yolculuğa, Anadolu'nun hiçbir ilini bırakmadan devam edeceğiz" dedi.
Son yapılan yerel seçimlerde halkın CHP'ye olan güveninin ortaya çıktığını belirten Köse, "Yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde 11 ili CHP'nin alması demek, bu halkın bu memleketin bize güvenmesi demektir. Onun için biz bu güveni boşa çıkarmamak adına, bu güvene layık olmak adına üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Çünkü bizim bu memleketin, özgürlüğüne, demokrasisine, geleceğine ve geçmişteki kaybettiklerimize borcu var" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.