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CHP'li Köse: Başkanlık Sistemi demokratikleşmeyi sağlamaz

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Hukuk devleti anlayışının oluşmadığı, bütün gücün merkezde toplandığı bir ülkede Başkanlık Sistemi demokratikleşmeyi sağlamaz" dedi. CHP Kadın...

CHP'li Köse: Başkanlık Sistemi demokratikleşmeyi sağlamaz

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Hukuk devleti anlayışının oluşmadığı, bütün gücün merkezde toplandığı bir ülkede Başkanlık Sistemi demokratikleşmeyi sağlamaz" dedi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, referandum çalışmaları kapsamında Sivas'ta partili kadınlarla biraraya geldi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Köse, 16 Nisan'da yapılacak referandum için 'Hayır' çağrısında bulunarak, şunları söyledi:
"Başkanlık Sistemi hem federasyonu beraberinde getirdiği için hem de despot yönetimlere zemin hazırladığı için riskli bir yönetim biçimidir. Özellikle ortadoğu gibi demokrasi kültürünün tam yerleşmediği coğrafyalarda halkların büyük acılar yaşamasına sebep olur. Fren ve denge mekanizmalarının çalışmadığı, hukuk devleti anlayışının bulunmadığı, bütün gücün merkez de toplandığı bir ülkede Başkanlık Sistemi demokratikleşmeyi sağlamaz, tam tersine güç yoğunlaşması ile bütün güçlerin tek bir kişinin elinde toplandığı bir baskı rejimine dönüşür. Türkiye üniter yapısı ve parlamenter demokrasisi ile güçlüdür. Bu yapısını muhafaza ederek güçlenmeye devam edebilir. Koca bir ülke bir kişinin diktasında yönetilecek ve saltanat, hilafet kapısı aralanacaktır. Karanlığa inat, gökkuşağı bahçelerine ulaşmak için umudu büyütmek adına 'Hayır' demeliyiz."

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