CHP'li Kocadon'dan Muğla Büyükşehir adaylığı açıklaması

CUMHURİYET Halk Partisi'nden (CHP) Bodrum'da tekrar belediye başkan adayı olarak gösterilmeyen Mehmet Kocadon, katıldığı bir cenaze töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocadon, Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı ile ilgili iddianın hatırlatılması üzerine, "Herkese hayırlı olsun. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili güzel bir basın açıklaması düzenleyeceğiz. Ayın 19'u gibi görüşeceğiz sizlerle" diye cevap verdi.



CHP'den Bodrum Belediye Başkan adayı gösterilmeyen görevdeki Belediye Başkanı Mehmet Kocadon bugün, Bodrum'daki evinde geçen 10 Şubat'ta kanserden yaşamını yitiren Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu yöneticisi Cenap Tezer'in cenaze törenine katıldı. Kocadon, cenaze töreni öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, "Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağınız söyleniyor, ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Kocadon, "Herkese hayırlı olsun. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili güzel bir basın açıklaması düzenleyeceğiz. Ayın 19'u gibi görüşeceğiz sizlerle" dedi.



Öte yandan CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Mehmet Kocadon'un istifasıyla ilgili kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini söyledi.



NELER YAŞANMIŞTI?



Mehmet Kocadon seçim sürecinde ilk olarak CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu.



Ancak CHP Genel Merkezi, mevcut Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü aday olarak açıkladı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Bodrum Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kocadon Merkez Yönetim Kurulu'ndan onay almış ancak Parti Meclisi'nde 19 oya karşılık 40 ret oyu ile başkan adaylığı reddedilmişti. CHP'de seçim öncesi düzenlenen son Parti Meclisi'nin ardından Bodrum Belediye Başkanlığı için kapatılan Yalıkavak Belde Belediyesi'nde 10 yıl başkanlık yapan Mustafa Saruhan aday olarak açıklandı.



Bunun üzerine Kocadon yaptığı ilk açıklamada, "Verilen kararı saygıyla karşılıyorum. Hayırlısı olsun. Genel Merkez böyle takdir etmiş, yorum bile yapmayız. 20 yıldır başkanlık yapıyorum. Eğer hatırlatmam gerekirse biliyorsunuz ki Bodrum'a aday olmamıştım ve dilekçem bile yoktu. Genel Başkanım rica ettiği için aday olabileceğimi söyledim. Bundan sonrası için şu anda herhangi bir düşüncem yok. Tabii ki başka partilerden teklifler var. Hepsine teşekkür ediyorum" demişti.



CHP İL BAŞKANI: İSTİFA EDECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM AMA İSTİFA ETTİ



CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, 'ya yaptığı açıklamada, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un CHP'den istifa ettiğini söyledi. Zeybekoğlu, Kocadon’un bir süredir istifa edeceğinin konuşulduğunu hatırlatarak, Demokrat Parti'ye geçeceğiyle ilgili iddiaları da şu sözlerle değerlendirdi:

"İstifa edeceği konuşuluyordu, ben istifa edeceğini düşünmedim ama istifa etti. İstifa tek yönlüdür. Kendisine gittiği yerde başarılar diliyoruz, zaten oradan gelmişti tekrar oraya gitti. Bunlar hırslarının önüne geçemedi. Eğer belediye başkan adayı gösterilseydi, parti çok iyiydi. Olmadıkları zaman kötü. Bunlar kendilerini partimizden büyük görüyorlar ama halkımız bunlara gerekli cevabı verecektir. Partiden büyük olmadıklarını görecekler."