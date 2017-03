CHP'li İrgil: Başkanlık gelirse önce Ak Parti, sonra MHP tasfiye edilecek

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Başkanlık sistemi ile AK Parti’nin ve daha sonra da MHP’nin tasfiye edileceğini iddia etti. İrgil, “Tayyip Erdoğan, ilk tasfiye etmek istediği ilk parti, AK Parti ve arkasından da MHP’dir. Bu sistemde ne olursa olsun, ikili sistemde, her koşulda CHP büyür” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Kayseri’nin Talas ilçesinde partililerle bir araya geldi. İlçe teşkilatında düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, vekillerin referandum çalışmaları kapsamında esnaf ve öğrenci ziyaretleri gerçekleştireceğini belirtti. Daha sonra konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 10 gündür Kayseri ve ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdiğini ve vatandaşın gündemi ile iktidar partisinin gündeminin farklı olduğunu söyledi. Arık, “İktidar, sistem değişikliği diyor, cumhuriyet duruyor diyor. Evet, cumhuriyetin sadece ismi duruyor, siz cumhuriyetin özünü alıyorsunuz. Demokrasiyi içinden çekip, kalbini, ciğerini alıyorsunuz. Cumhuriyetin anlamı egemenliktir, siz bu değişiklikle egemenliği milletten alıp saraya veriyorsunuz. 100 yıl önce saltanattan, saraydan almışız ama siz yine milletin egemenliğini saraya veriyorsunuz'' diye konuştu.

CHP'li Çetin Arık, Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini, Partili Cumhurbaşkanlığının getirilmesine çalışıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

''Buna itirazımız var. Tarafsızlık yemini ediyorsunuz, namusun şerefiniz üzerine. Partinin başında olarak sizin tarafsız olma şansınız yok. Tek başına kararname çıkarma yetkiniz var sizin. İstediğiniz kararnameyi çıkarıyorsunuz, bölgesel yönetimler oluşturabiliyor. Bunun adı bölünmedir. Atatürk Hava Limanı’na Kürdistan bayrağı asıldı. Irak’ın toprak bütünlüğüne sahip çıkmamak, oradaki bölünmüşlüğe çanak tutmak, bizim ülkemizin üniter yapıyı zarar vermek demektir. Zaten vatandaşın gündemi ile AKP’nin gündemi farklı. Köylere gittik vatandaş, tuvalette banyo yapıyoruz, diyor. Biz böyle bir hayat yaşıyoruz, diyor. Benim ektiğim patates tarlada, sen gelmiş başkanlık diyorsun diyor. Başkanlık gelince benim patatesim para edecek mi? Birilerinin çocukları vekil olup, askerlikten muaf olacak, bizim çocuklarımız El Bab’da şehit olacak diyor. 50 milletvekili sayısı artarsa Türkiye’de yolsuzluk, yoksuzluk bitecek mi, çiftçinin sorunu çözülecek mi diyor. O yüzden biz hayır diyoruz.''

Arık, “İktidar cephesi şimdi biz Kayseri’de yüzde 65 oy aldık, şu kadar da MHP’nin oyu var, üstüne koyduk mu Türkiye’de de birinciyiz diyorlar ama Kayseri de şu an durum fifti fitti. Yani gerçekten öyle umduklarını bulamayacaklar. Kayseri hayır sever bir il ve hayırlarda buluşacağından kuşkum yok” dedi.

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ise tek adamlığın tehlikeli olduğun belirterek, "Bir gecede çok karışık veya inanılmaz kararlar alabilir. Bir gecede ülkeyi satabilir, bir gecede yanıltılabilir. Bir gecede kandırılabilir. Nitekim geçmişte bunların örneklerini gördük. Parlamenter sistem ne işe yarar? Bakın 1 Mart tezkeresini, hatırlıyor musunuz? Amerikalılar, Türkiye üzerinden 65 bin askeri Irak’a göndermek istedi. Türkiye’de bunu kabul etseydi fiilen savaşa katılmış olacaktı. Tayyip Bey o zaman Başbakandı ve ikna ettiler. Ama bu Anayasamıza göre Meclis’ten geçmesi gerekiyordu. İşte Meclis’in görevi denetimi bu. Ne yaptı Meclis, geçirmedi. Ak Partili vekillerin oyları ile de geçmedi bu ve böylece Türkiye’yi çok büyük beladan Meclis kurtardı'' dedi.

''ÖNCE AK PARTİ, SONRA MHP TASFİYE EDİLECEK”

“BEN SAYIN BEKİR BOZDAĞ’I AYNAYA BAKMAYA DAVET EDİYORUM”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, Almanya’daki toplantısının iptal edilmesini de değerlendiren İrgil, şu ifadeleri kullandı:

“Bekir Bozdağ’a ilginç bir şey oldu Almanlar toplantısını iptal etmişler. Türkiye’deki gazetecinin tutuklanmasına karşı siyasi hamle yapılmış. Ama çok ilginç canı yanan, ilk defa anti demokratik uygulama ile karşılan Bekir Bozdağ’ın açıklamaları söylüyorum; toplantı hakkı Avrupa insan Hakları sözleşmesinin teminat altına aldığı bir hak demiş. İfade hürriyeti çok önemli demiş, Avrupa’da bu haktan vazgeçilemez, insanlar kendini ifade etmek istiyor, konuşmacıyı getirip dinlemek istiyorlar, ona da izin vermiyorsunuz bu nasıl iş demiş. Canı yanmış, biz ifade özgürlüğünü istiyoruz, hukuk devletine yakışan bir şey olmadı demiş. Ben sayın Bekir Bozdağ’ı biraz aynaya bakmaya davet ediyorum. Kendisin Adalet Bakanı olduğunu yurt dışında hatırlayan sevgili Adalet Bakanı kendi ülkende atalet ve delalet bakanı iken sen Almanya’ya gidince mi kendinin Adalet Bakanı olduğunu hatırladın. Bu ülkede 6 aydır insanlar nefes alamıyor. Cepte telefonunda kısık sesle konuşuyor. Facebook’ta, Twitter’da bir şey yazarken iç kontrol devreye giriyor, korku geliştirdiniz. Bunu yazsam bir şey olur mu deniyor. İnsanlar korku içinde. Hayır demek yasak. Toplantı yapamıyor insanlar. Almanya’ya gidince Adalet Bakanını olduğunu hatırlamış. Kendisinin Türkiye’de adil ve adaletli bakan olmasını istiyorum.''

