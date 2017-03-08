CHP'li İnce: Ne evet diyenler, ne de hayır diyenler teröristtir

Salih GÜNER- KIRŞEHİR () - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce 8 Mart 2017 günü Kırşehir’e gelerek Cacabey meydanında halka konuştu, referandumda neden 'Hayır' dediklerini açıkladı.

Kırşehir’e gelen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’den önce CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin kısa bir konuşma yaptı. Kırşehir’in demokrasi gazisi olduğunu belirten Yılmaz Zengin, “Ahiler diyarı, ozanlar diyarı Kırşehir’de Kırşehirlilerin Cumhuriyeti sahip çıkacaklarına inanıyorum” dedi. Zengin’in ardından Kadın Kolları Başkanı Necla Yenidünya 'Kadınlar Günü'' nedeniyle bir şiir okudu.

Konuşmasına geçmeden önce halka, “Şimdiden söyleyeyim saat 16.14’te konuşmama ara vereceğim çünkü ikindi ezanı okunacak” diyerek başlayan Milletvekili İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

“Çanakkale geçilmez, Çanakkale’yi geçiyoruz diyorlar. Çanakkale geçilmezi 1915’te ne için geçilmez dediler İngilizlere, Fransızlara, yani benim ülkemi işgale gelenlere 'geçemezsin' dediler. Ey Binali Yıldırım, İngilizlere söylediğimiz sözü niye sen üstüne alınıyorsun. Bu aziz millet 45 sene önce köprüden geçmişti. Sen 45 sene sonra köprü yaptık diyorsun. Yapın, o dolarların hepsi ayakkabı kutularına sığmaz ki biraz da kullanın. Ne olacak? Evet dersek ne olacak, hayır dersek ne olacak? Madde madde anlatacağım. Ama onlar neden evet denilmesi gerektiğini anlatamıyorlar. Neden evet diyelim diyorum, terör bitecek diyor. Neden evet diyelim, ekonomi düzelecek. Ben bu 18 maddeyi en az 50 kere okudum. Hiçbir madde terörden bahsetmiyor. Hiçbir madde ekonomiden bahsetmiyor. Kırşehir Cacabey Meydanı’ndan sesleniyorum. Ya ben yalancıyım ya siz yalancısınız. Gelin Cacabey Meydanı’na konuşalım bakalım. Hangi madde terörü bitirecekmiş? Peki bu anayasayla evet çıkarsa ne zaman yürürlüğe girecek, 2019’da. 17 Nisan’da nasıl terör bitecek ki o zaman? Hem 2019’da yürürlüğe koyacaksın, hem de 17’sinde bitecek diyeceksin. Demek ki yalan söylüyorsun. İkinci sorum, 15 senedir terörü niye bitirmedin? 2002’de iktidara geldiğinde terör sıfırdı. Terörü bu hale sen getirdin. Şu anda Türkiye’de bir Varlık Fonu kuruldu. Ne oldu? Türkiye’nin büyük paralarını bir yere topladılar. Şimdi de yetkileri bir kişiye toplamak istiyorlar. Aklınıza bir şey geliyor mu? Paralar da bir yerde, yetki de bir yerde. Oh ne güzel memleket.''

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