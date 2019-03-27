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CHP'li İnce: Millet soğan alabilmek için kuyruğa giriyor

CHP'li Muharrem İnce, tanzim satışlarını eleştirerek, "Millet soğan alabilmek için kuyruğa giriyor. Bunu varlık kuyruğu diye anlatıyorlar" dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Nevşehir'in Avanos ilçesine gelen Muharrem İnce, CHP'nin...

CHP'li İnce: Millet soğan alabilmek için kuyruğa giriyor
CHP'li Muharrem İnce, tanzim satışlarını eleştirerek, "Millet soğan alabilmek için kuyruğa giriyor. Bunu varlık kuyruğu diye anlatıyorlar" dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında Nevşehir'in Avanos ilçesine gelen Muharrem İnce, CHP'nin ilçe belediye başkan adayı Celal Alper İlbaş'a destek istedi. İlçe meydanında toplanan partililere seslenen CHP'li İnce, "Pazar günü sandığa gideceğiz. Karış karış Türkiye'yi dolaşıyoruz. Normalde meydanlara gelip, siyaset deyince geçimi konuşmaları gerekir. Türkiye'nin enflasyon, faiz, işsizlik ve dış borç gibi sorunları var. Buralara geldiğimizde mutfağı konuşmamız lazım. Bizlerin mazotu ve gübreyi konuşması gerekiyor. Memlekette et ve süt bitti. Domates, biber ve patates ise haliyle bitti. Millet soğan alabilmek için kuyruğa giriyor. Bunu varlık kuyruğu diye anlatıyorlar. Varlık kuyruğu ayrıymış, yokluk kuyruğu ise tamamen ayrıymış. O zaman yalanlar da ikiye ayrılıyor. Normal yalanlar, birde kuyruklu yalanlar var. Türkiye ekonomik krizleri gördü ama hiçbir döneminde 2 kilo soğana ihtiyacı olmadı. Bu seçimin sloganı bir tanedir. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, nasıl oy vereceksin seni soyana" diye konuştu.
'CENNETE GİTMEK İÇİN SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇMEK LAZIM'
Hükümeti eleştiren İnce, "Meydana bir Bakan geliyor. 'Oyunu AK Parti'ye ver, mahşerde berat belgen olsun' diyor. Cennetten tapu veriyorlar. Cennete gitmek için sırat köprüsünden geçmek lazım. Size bunlar geçme garantisi veriyor. Siz bunlara bir tek şey söyleyeceksiniz. Bak sen Allah'ın köprüsüne karışma. Orada kim geçer, kim geçmez onu Allah bilir. Sen şu sizin yaptığınız köprülerden ücretsiz geçir de hele bir bakalım ne diyecekler. Hadi beleş geçirsin de görelim. Demirel'in yaptığı köprü 3,5 TL'dir. Özal'ın yaptığı köprü 3,5 TL'dir. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı köprü ise 72 TL'dir. AK Parti'li kardeşim bunun hesabını sor. Değirmenin suyu bir gün biter. Bunu sormazsan bir gün çocuğun gelir senden hesap sorar. Sen bugün doyarsın ama yarın çocuğun yardım da bulamaz" dedi.

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