CHP'li İnce: Hayır diyene terörist diyen terbiyesizdir (2)

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bandırma İlçesi'ndeki mitingde yaptığı konuşmasına, Bandırma'nın Kurtuluş Savaşı'nda önemli yeri olduğunu söyledi. Osmanlı torunu olduklarını söyleyenlerin Osmanlıyı bilmediklerini kaydeden Muharrem İnce, sürekli toprak kaybeden Osmanlı’ya karşın, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs ve Hatay’ı ülke topraklarına kattığını söyledi. İnce, şöyle devam etti:

"Hani o iki ayyaş deyip Atatürk ve İnönü’yü aşağılayanlar var ya, bu tarih cahilleri var ya, bunları bilsin diye söylüyorum. Kendilerini Osmanlı torunu olarak anlatıyorlar ama Osmanlı’yı da bilmiyorlar. Bizim tarihimizde Bilge Kağan var, Alparslan var, Kanuni var, Fatih Sultan Mehmet var. Onların yanında ikinci adamlarda var. Bilge Kağan’ın yanında Tonyukuk var, Alparslan’ın yanında Nizamülmük var. Çandarlı ailesi var Köprülüler var. Zağnos Paşa var. İlk kez bu topraklarda kendini yok etmeye çalışan bir başbakan var. Yani diyor ki, ben gereksizim, ben lüzumsuzum, ben fazlayım diyor. Başbakanlığı kaldırın diyor. Bana gerek yok, ben olursam Türkiye bölünür diyor. ‘Abudik gubidik işler oluyor’ demiş, vallahi itirafçı."

16 Nisan’da yapılacak referandumda hayır oyu kullanılması çağrısı da yapan İnce, "Bandırma Cumhuriyet Meydanı’ndan sesleniyorum. Evet diyenler bu memleketin evladıdır. Bizim komşumuzdur, akrabamızdır, hayır diyenler komşumuzdur, kardeşimizdir. Evet diyenlerde hayır diyenlerde bu memleketin evladıdır."

Ezanın namaza çağırmanın yanı sıra bu toprakların sahibi olmak anlamına geldiğini anlatan İnce, "Bu topraklar bizimse, bunda bir numaralı görev Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duymak değil midir? Onun sayesinde değil midir? Almış başını bir sahte din anlayışıdır gidiyor" dedi.

Balıkesir'deki Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda 'Göklerden gelen bir karar vardır' yazılı pankartı gördüğünü kaydeden Muharrem İnce, "Zavallılar hala onlar Allah anlayışını bile İslam’da öğrenememişler. Allah'ın gökte olduğunu sana kim söyledi? Allah her yerde, zamandan ve mekandan münezzehtir. Yerde gökte her yerde daha bunu kavrayamamışsınız cahil herifler. Her yerde bir din sömürüsüdür gidiyor. Bakın karşımızda Ziraat Bankası var. Önünde onun bir şey vardı hatırlar mısınız? T.C. vardı değil mi ne yaptılar kaldırdılar" dedi.

Muharrem İnce'nin konuşmasının ardından CHP milletvekilleri İzmir Marşı okuyarak, Bandırmalılarla vedalaştı.

