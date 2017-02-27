CHP'li İnce'den 'din sömürüsü' tepkisi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Balıkesir'in meydanında 'Göklerden gelen bir karar vardır' diye kocaman bir afiş asılıyor AKP teşkilatı bunu seyrediyor. Gerçekten şaşkınım. Bu nasıl bir yalandır, nasıl bir din sömürüsüdür?" dedi.

Balikesir'e gelen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, il başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek anayasa değişikliği ve referandumla ilgili değerlendirme yaptı. Balıkesir'de Alihikmetpaşa Meydanı'nda gördüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafının da yer aldığı 'Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır' yazılı pankarta tepki gösteren İnce, "Bunlar kafayı kırmışlar yahu, gerçekten kırmışlar. Böyle bir din yok arkadaşlar. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Göster bakayım kararı, nasıl bir karar bu? Yani Allah'tan karar varmış, öyle söylüyor. Yalana bak. Göklerden gelen bir karar varmış; mail mi geldi, Facebook'tan mı, Twitter'den mi, nereden geldi ? Siz kendinizi peygamber mi sanıyorsunuz? Geçenlerde Trabzon'da gördüm. Tayyip Erdoğan'ın resminin altına yazmışlar; 'Üzülme Allah seninle' Böyle bir şey olabilir mi? Niye onunla; benimle olamaz mı Allah, sizinle olamaz mı? Peygamber mi bu, kim bu? Bu tür anlayışlar bizim kutsal dinimize çok büyük zarar verir. Buna önce AKP teşkilatının karşı çıkması lazım. Yani Balıkesir'in meydanında 'Göklerden gelen bir karar vardır' diye kocaman bir afiş asılıyor AKP teşkilatı bunu seyrediyor. Gerçekten şaşkınım. Bu nasıl bir yalandır, nasıl bir din sömürüsüdür?" dedi.

'İDAM CEZASINI KİM KALDIRDI?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam konusunda referanduma gidebilecekleri şeklindeki açıklamasına da tepki gösteren İnce, "İdam cezasını kim kaldırdı Recep Tayyip Erdoğan? Sen kaldırdın. Kendi kaldırdığın idam cezası ile şimdi meydanlarda niye insanları kandırıyorsun? Bir daha referandum yapacakmış. Bunun içine koysaydın o zaman. Bu 18 maddeden hangi madde geçerse terör bitecek? Yani terörü bitirecek madde hangisi? Bir Allah'ın kulu çıksın bunu anlatsın" diye konuştu.

'ANAYASA ACİLSE NİYE 2019'U BEKLİYORSUNUZ'

CHP'li Muharrem İnce, yeni anayasanın eğer halkoyundan geçerse 2019 yılında yürürlüğe gireceğini söyleyerek "HDP, PKK, FETÖ 'hayır' diyormuş. Ben duymadım, FETÖ'nün 'hayır' dediğini bunlar nereden biliyor? 'Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, terörü bitireceğiz' diyorlar. Genç işsizlik oranı yüzde 23'lere gelmiş. 2016 yılında 11 milyon turist azalmış, tarım çökmüş, emekliler geçinemiyor. 15 yıldır terörü niye bitirmediniz? Engel olan ne? Peki, madem bu anayasa acil, madem bu yürürlüğe girdiğinde terör bitecek, ekonomi düzelecek, Türkiye düzlüğe çıkacak, neden 2019'u bekliyorsunuz o zaman? Terörü hemen bitirin. Madem güçlü Türkiye olacak, madem terörü bitirecek bir panzehir bu neden 2019'u bekliyorsunuz hemen yapın. Demek ki yalan söylüyorsunuz" dedi.

'BU KADAR ZENGİN MİYİZ?'

Yeni anayasa değişikliği ile 550 milletvekili sayısının 600'e çıkacağını hatırlatan İnce, şöyle konuştu:

"Şimdi 550 milletvekili sayısı 600 olacak. ABD'nin nüfusu 300 milyon, milletvekili sayısı 435. Rusya'nın nüfusu 150 milyon, milletvekili sayısı 450. Bizim nüfusumuz 80 milyon, 550 milletvekili yetmiyor 600 yapacağız. Yani ABD nüfus olarak bizim 3,5 katımız adamın 435 milletvekili var, biz 600 yapacağız. Bu 600'de değil, 650. Neden 650 onu da anlatayım. Bu referandumdan 'evet' çıkarsa bakanlar dışarıdan atanacak. Şu anda başbakan dahil 27 bakan var. 600 milletvekili olacak, 27 de bakan olacak, yaptı mı 627. Bir de cumhurbaşkanı yardımcıları olacak. Biz bu kadar zengin miyiz? Ey aziz milletim, ey AKP'ye oy verenler, ey 'evet' demeyi düşünenler; enayi miyiz biz? 300 milyonluk ABD, dünyanın en zengin ülkesi 435 milletvekili, 80 milyonluk Türkiye 650 milletvekili. Reva mıdır bu, yazık değil midir bu millete, günah değil mi? Sonra bu milletvekilleri ne yapacak, yetkileri de ellerinden alınmış. Gensoru veremez, sözlü soru soramaz. İstediği zaman meclisi fesih edebilen bir cumhurbaşkanı. Akıl sır erebilecek bir iş değil bu."

YILDIRIM'I DA ELEŞTİRDİ

Başbakan Binali Yıldırım'ı da eleştiren İnce, "Başbakan diyor ki 'İki başlı değnek toprağa girer mi' diyor. Kendini değnekten sayıyor da Tayyip Erdoğan onu öyle saymıyor. Yani sen iki başlı mısın, seni baş yerine koyan var mı da böyle konuşuyorsun. 'Bir gemide iki kaptan olmazmış' yalandan kim ölmüş. Bir gemide ikinci kaptan mutlaka gereklidir. Bir uçakta ikinci pilot gereklidir. Yedek şoför uzun yolda otobüste gereklidir. Tam tersidir yani. İkinci kaptan olmadan gemi yola çıkamaz. İkinci pilot olmadan uçak havalanamaz. Bizim tarihimizde kağanlık, padişahlık, beylik var. Bizim tarihimizde Bilge Kağan, Alparslan Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk var. Bizim tarihimizde birinci adamlar olduğu gibi ikinci adamlar da var. Mesela Alparslan varsa yanında Nizam-ül Mülk var. Bilge Kağan varsa yanında Tonyukuk var. Çandarlılar, Sokollular var, Mithat Paşa var. Atatürk varsa yanında İsmet Paşa var. Hep ikinci adamlar var" diye konuştu.



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