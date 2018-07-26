CHP'li İnce: Değişim çok yakında

CHP'nin 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" dedi.