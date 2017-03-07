CHP'li İnce: Almanya ile kavgaya gerek var mı?

Gürkay GÜNDOĞAN- Özge CERRAH/EREĞLİ (Zonguldak), () - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Suriye ile kavga ettik ne oldu? 3.5 milyon Suriyeli Türkiye sokaklarında geziyor. Rusya ile kavga ettik. Şimdi Almanya ile kavga edeceğiz. Orada 4 milyon vatandaşımız var. Onları sıkıntıya sokacağız. Gerek var mı?" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Gülüç Beldesi'nde otobüsün üzerinde halka hitap etti. İnce, Anayasa değişikliği teklifine neden 'hayır' dediklerini meydanlarda halka anlattıklarını söyleyerek, "Onlar meydanlara çıkıp neden 'evet' dememiz gerektiğini anlatıyorlar mı? Hayır. Ne diyorlar. Hayır diyenler teröristmiş. Siz terörist misiniz? Siz PKK'lı mınız? Siz IŞID'ci misiniz? Hayır, biz de değiliz. 'Evet' diyenler bu memleketin evladıdır, 'hayır' diyenler de bu memleketin evlatlarıdır. Ben neden 'hayır' dememiz gerektiğini anlatıyorum. Onlar da neden 'evet' dememiz gerektiğin anlatsın. Diyor ki 'evet' dersek terör bitecekmiş. Ben anayasa maddelerini okudum. Terörle ilgili bir şey görmedim. Hangi maddesi terörü bitirecek? Son kez soruyorlar. Bir daha sormayacaklar. Bir daha sizin görüşünüz alınmayacak. Bu son. Ömür boyu orada kalacak birisi" dedi.

Bakanların Almanya'da iptal edilen toplantıları hakkında konuşan İnce, şöyle devam etti:

"Biz bir yabancı ülkeyle Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında bir sorun çıkarsa kimi destekleriz? Türkiye Cumhuriyeti hükümetini destekleriz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın bundan. Tayip Erdoğan'ı da destekleriz, Binali Yıldırım'ı da destekleriz, hükümeti de destekleriz ama gerçekleri bilelim. AKP 2008'de bir kanun çıkardı. O kanunda yurt dışında, yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında propaganda yapılamaz diyor. Peki bizim çıkardığımız kanunu Almanya bilmiyor mu? Biliyor. Peki Almanya'ya müracaat ettiklerinde ne diye başvuruyorlar biliyor musunuz? 'Kültürel faaliyette bulunacağız' diyorlar. 'Seçim propagandası yapacağız' diyemiyorlar. Kanun olduğu için diyemiyorlar. Peki Almanya ile papaz olmaya gerek var mı? Suriye ile kavga ettik ne oldu. 3.5 milyon Suriyeli Türkiye sokaklarında geziyor. Rusya ile kavga ettik. Şimdi Almanya ile kavga edeceğiz. Orada 4 milyon vatandaşımız var. Onları sıkıntıya sokacağız. Gerek var mı? Yoksa biz hükümetin yanında oluruz. Bunlar insanların milliyetçi duygularını harekete geçirip oy almak için yapılan işler. Meydanlara gelecek, 'Ey Almanya başına yıkarım dünyayı' diyecek. 'Helal olsun bizim reise' diyecekler. Oradan alkışlayacaklar. Bunlar boş laflar. Bakkal yönetmiyoruz devlet yönetiyoruz, devlet."

"CİBİLLİYETİNDE ATATÜRK DÜŞMANLIĞI VAR"

Muharrem İnce, ardından Alaplı İlçesi'ne geçerek halka hitap etti. İnce, "Bunlar Atatürk'ten hoşlanmadılar hiçbir zaman. Bunları eğit, okut, üniversite mezunu yap, diploması olur olmaz tartışılır onu da bilmiyoruz. Kaymakam, doktor yap, bakan yap, başbakan yap, cumhurbaşkanı yap. Bunların cibilliyetinde cumhuriyet düşmanlığı var, Atatürk düşmanlığı var. Değişmez bunlar. Ne istiyorsun bu ülkeden sen? Ne istediler de vermediler sana. Koskoca İstanbul'un belediye başkanı oldun. Başbakan oldun, Cumhurbaşkanı oldun. Daha ne istiyorsun?" dedi.

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