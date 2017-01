CHP'li İnce: Ahlaksız koalisyon seçimden önce kurulandır

Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ak Parti'nin 2010 referandumunda FETÖ ile şimdi de MHP yönetimiyle koalisyon kurmaya çalıştığını söyleyerek, "Koalisyon meşrudur, yasaldır, ahlaklıdır koalisyon kurmak. Asıl ahlaksız koalisyon, seçimden önce kurulan koalisyondur" dedi.

Zonguldak'ta Genel Maden İşçileri Sendikası Şemsi Denizer salonunda CHP İl Danışma Kurulu toplantısına İstanbul Milletvekilleri Mehmet Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu ve Ünal Demirtaş ile partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Muharrem İnce, Başbakan Binali Yıldırım'ın, anayasa referandumu sürecinde CHP'yi bölücülerle kol kola olmakla suçlamasına yanıt verdi. İnce, şunları söyledi:

"Bir ara düşük profilli birisini arıyorlardı hatırlıyorsunuz değil mi? Hani 'bin' deyince binen Ali, 'in' deyince inen Ali, 'dur' deyince duran Ali var ya o. Dün 'Ey CHP, sen bölücüler ile kol kolasın' diyor. O kendini imha etmek için uğraşan Binali Yıldırım'a sesleniyorum. 'Başkanlık gelmezse Türkiye bölünür' diyor. Yani 'Ben Başbakanlığa devam edersem Türkiye bölünür' demek istiyor. Yani 'Ben beceriksizim' diyor. Binali Yıldırım'a sorum şunlar: Oslo'da CHP'yi PKK'ya şikayet eden hangi parti? Habur'da terörist karşılama törenleri düzenleyen, 34 kişiyi 210 dakikada yargılayıp beraat ettiren kim? Valilere 'Operasyon yapmayın, izin vermeyin' diye baskı yapan kim? Dolmabahçe'de fotoğrafları çektiren kim?"

'AHLAKSIZ KOALİSYON SEÇİMDEN ÖNCE KURULANDIR'

Ak Parti sözcülerinin 'Başkanlık sisteminde koalisyon olmayacak' iddialarına değinen İnce, "En büyük koalisyon sizsiniz zaten. 2010 referandumunda koalisyon ortaklarınız kimdi? FETÖ'ydü. 'Yetmez ama evet' diyen dönek solculardı. Açılım sürecinde koalisyon ortağınız kimdi? PKK'ydı. Şimdi MHP yönetimiyle koalisyon kurmaya çalışıyorsunuz. MHP tabanıyla değil. Yönetimi ayrı, tabanı ayrı olduğundan hiçbir kuşkum yok. Koalisyon meşrudur, yasaldır, ahlaklıdır koalisyon kurmak. Asıl ahlaksız koalisyon seçimden önce kurulan koalisyondur. Tıpkı 2010'da FETÖ ile kurdukları koalisyon gibi" dedi.

"FUTBOLCU HER TOPA GİRMEZ"

Muharrem İnce, Anayasa referandumu için sosyal medyada 'evet' kampanyası başlatan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'i de eleştirerek şöyle dedi:

"Futbolcu her topa girmez. Çünkü bu diktatörlük topu. Acaba sen futbol federasyonu başkanı mı olmak istiyorsun? Acaba oğlan bu aralar yeni bir iş almış olabilir mi? Şirketin adını da açıklamamı ister misiniz? Güçlü Türkiye olacakmış? Sana futbol dilinden sorayım o zaman. Bir kişi hem futbolcu, hem takım kaptanı, hem teknik direktör, hem kulüp başkanı, hem merkez hakem komitesi başkanı, hem dopingle mücadele kurulu başkanı, hem federasyon başkanı olursa güçlü futbol olur mu? Kendinizi kullandırmayın. Sanatçılara söylüyorum. Başrol oyuncusu olun, figüran olmayın. Cumhurbaşkanı da 'Başkanlık sistemi doping etkisi yapacak' diyor. Doping yasaklı maddedir, suç olandır. Dopingle kazandığını görürlerse geri alırlar."

'23 NİSAN'A DENK GETİRMEK İSTİYORLAR'

Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifinin henüz Cumhurbaşkanı'na gitmediğini hatırlatan İnce, "Ne oldu da 9 gündür imzalamıyor. Meclis göndermiyor. Daha Meclis'ten gitmedi Cumhurbaşkanı'na. 23 Nisan'a denk getirmek istiyorlar. Meclis'in açıldığı gün Meclis'i kapatmak istiyorlar. İntikam almak istiyorlar. Nefretlerini kusuyorlar Cumhuriyet'e. 12 Eylül 2010'da referandum yaptılar. Neden? Solcuları kandırmak için. Sözde Kenan Evren'i yargılayacaklardı. Şimdi de birinci meclisi, Atatürk'ü sorgulatmak istiyorlar. İntikam duyguları var kafalarının arka tarafında" dedi.

FOTOĞRAFLI