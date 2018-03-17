CHP'li İlgezdi: İtiraz eden, 'Vatan haini' diye içeri tıkılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de birçok insan hakkının gasp edildiğini iddia ederek, "İtiraz eden, 'Vatan haini' diye içeri tıkılıyor. Sorgusuz sualsiz insanlar ekmeğinden, aşından ediliyor" dedi.Gamze Akkuş İlgezdi, Kahramanmaraş'ta partisinin İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının divan başkanlığı da yapan İlgezdi, Türkiye'nin çok kötü günlerden geçtiğini söyledi. İlgezdi, şöyle devam etti:"Çünkü ülkemizin durumu OHAL rejimiyle yürütülen bir süreçten geçiyor ve hiçbir vatandaş var olan durumdan dolayı geleceğe umutla bakmıyor. Bugün, yüzlerce vatandaşımız yurt dışına gitmenin yollarını kolluyor ve gözlüyor. Çünkü gerçekten zor bir süreçle karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihinin belki en zor süreçlerden başta geleniyle karşı karşıyayız. KHK'larla sorgusuz yüzlerce insan işlerinden ediliyor. OHAL yönetimiyle yüzlerce insan cezaevine tıkılıyor.""İNSAN HAKLARI GASP EDİLMİŞ DURUMDA"Türkiye'nin ekonomide, dış politikada, eğitimden demokrasiye, toplumsal barışa kadar her alanda bir çöküş yaşadığını savunan Gamze Akkuş İlgezdi, "Büyük bir yol ayrımındayız. Bu yol ayrımını ya lehimize çevireceğiz ya da eğer sahiplenmezsek ülkemizin geleceği çok karanlık bir yöne yönlenecek. Bunun dışında birçok insan hakkı gasp edilmiş durumda. İtiraz eden, 'Vatan haini' diye içeri tıkılıyor. Sorgusuz sualsiz insanlar ekmeğinden, aşından ediliyor. Dolayısıyla gelinen noktada çocuklarımıza bir gelecek vaat edemiyoruz" dedi.ÖZTUNÇ: BÜTÜN DOLANDIRICILAR, TOSUNCUKLAR BUNLARIN MAHALLESİNDEN ÇIKIYORParti Meclisi Üyesi Ali Öztunç ise Türkiye'nin gündeminde olan 'Çiftlik Bank' olayını değerlendirerek şunları söyledi:"Birkaç gündür takip ediyor musunuz bilmiyorum bir tosuncuk çıktı piyasaya. Çiftlik Bank meselesi. Çocuğa helal olsun yani 25-26 yaşında, tam tosuncuk zaten. Çıktı hop, çiftlik bank diye paraları aldı Urugay'a kaçmış. Urugay'da da 'paraları eziyorum' diye tweet atmış dün, 'Urugay'dayım, parayı eziyorum' diyor. Allah aşkına bana söyleyin, 'İslami holdingler' diye holdingler çıktı, milleti dolandırdı mı? Dolandırdı. Bu çıktı milleti dolandırdı. İsimleri saymaya gerek yok başkaları çıktı dolandırdı. Bir tane bizim mahalleden, bir tane sosyal demokrat, bir tane gerçekten demokrat böyle bir dolandırıcı var mı? Yok. Hepsi bunlardan çıkıyor. Bütün dolandırıcılar, sahtekarlar, tosuncuklar bunların mahallesinden çıkıyor. Din, iman edebiyatı yapıyorlar, milleti kandırıyorlar. Lafta da çok basit en ufak bir şey olunca 'Ey FETÖ'cüler' diyor. En ufak bir şey olduğu zaman 'Vatan millet Sakarya' diyorlar. Çıkıyorlar piyasaya, milletin cebinde ne varsa hop, ondan sonra kaçıp gidiyorlar. O tosuncuklardan da, o tosuncuk gibi olanlardan da onların ağababası olan var ya bir tanesi, onların ağa babasından da hesap sormak boynumuzun borcudur."

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