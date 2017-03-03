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CHP'li Gürer: Referandum, bir partinin seçimi değil

NEVŞEHİR, () - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ortada bir referandum var. Bu, AKP’nin CHP’nin, MHP’nin seçimi değil. Onun için yurttaşların 18 maddeyi okuduğunda biz buna 'hayır' diyeceğine inanıyoruz"...

CHP'li Gürer: Referandum, bir partinin seçimi değil

NEVŞEHİR, () - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ortada bir referandum var. Bu, AKP’nin CHP’nin, MHP’nin seçimi değil. Onun için yurttaşların 18 maddeyi okuduğunda biz buna 'hayır' diyeceğine inanıyoruz" dedi.
Nevşehir'e gelen CHP Niğde Milletvekili Gürer, CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Referandum süreciyle ilgili konuşan CHP’li Gürer, "Ortada bir referandum var. Biz ülkenin hayrına 'hayır' oyunun çıkması gerektiğini savunuyoruz. Ülkenin kaderi bir tek kişiye devredilecek. Düşünebiliyor musunuz Başbakan yok, Bakanlar Kurulu yok, güven oyu yok, gensoru yok, soru önergesi yok" dedi. Gürer, şöyle konuştu:
"Yarın Başbakan Binali Yıldırım Nevşehir’de halka seslenecek. Referandumdan 'evet' çıktığını düşündüğünüzde kendisi artık Başbakan değil. Partinin genel başkanı değil. Cumhurbaşkanı 'Tarafsızım' diye yemin ediyor. Ardından sabah, partinin il başkanına, öğleden sonra da ilin valisine talimat veriyor. Parti devletine dönüşüyor ülke. Bu, AKP’nin CHP’nin, MHP’nin seçimi değil. Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında meclisin başkanına değil atanmış bir kişiye vekalet bırakıyor. Hani bunun içinde milli irade? Seçilmiş değil, atanmış bir kişiye vekaleti bırakıyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı, eğitimi, kapasitesi de belli değil. Bakanlar sınırlanıyor. Bakan olan kişinin milletvekilliği bitiyor. Dünyada örneği olmayan bir durum bu. Onun için yurttaşların 18 maddeyi okuduğunda biz buna 'hayır' diyeceğine inanıyoruz. Biz parlamenter bir sistemi güçlendirmeliyiz. Her şeyin tek adamın karar vereceği sistem doğru değil. 15 Temmuz’dan sonra atadıkları bir rektör, güvenlik soruşturmasından sonra görevinden alınıyor. Demek ki bir tek kişinin yaptığı atamalarda bu tür hatalar da yapılabiliyor. Güçlü bir meclis, halkın seçtiği milletvekillerinin güçlendirildiği sistem ülkemiz için en doğrusu."

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