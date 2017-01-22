CHP'li Gök'ten 'mükerrer oy' iddiası: Meclis'in kapanmış gösterilmesi yok hükmündedir

Bahar DEMİREL / ANKARA, () - CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclis'teki yoklama sırasında, AK Parti'li bazı milletvekillerinin mükerrer oy kullandığını ileri sürerek, "Meclis'in toplantı yeter sayısı olmamasına rağmen kapanmış gösterilmesi, yok hükmündedir. Meclis'in tatil kararı alınamamıştır. Meclis'imizin derhal yarın toplanarak, bu önerge üzerinde tekrar görüşmesi ve karar alması gerekmektedir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gök, CHP'li milletvekilleriyle TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, AK Parti'li bazı vekillerin Meclis'teki yoklama sırasında mükerrer oy kullandığını savundu. Meclis'in toplantı yeter sayısı olmamasına rağmen kapanmış gösterilmesinin kanunsuz bir hal olduğunu söyleyen CHP'li Gök, şöyle konuştu:

"Yaptığımız incelemede, AKP milletvekillerinden Trabzon Milletvekili Salih Cora, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Rize Milletvekili Hasan Karal, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal'ın hem elektronik sistemde oy kullandığını hem de oy pusulası göndermek suretiyle oy kullandığını tespit etmiş bulunuyoruz. Bu durumda, 164 sayısının bulunması gereken toplantı talebinde, iktidar partisinin sağlayabildiği oy, bu mükerrer oylar düşüldüğünde 161'de kalmaktadır. Dolayısıyla mükerrer oy kullanmak suretiyle bir sahtecilik işlemini gerçekleştiren bu milletvekillerini ve AKP grubunun bu iradesini halkımıza şikayet ediyoruz. Alınan karar, yok hükmündedir. Meclis'in toplantı yeter sayısı olmamasına rağmen kapanmış gösterilmesi, yok hükmündedir. Tam kanunsuz bir haldir. Dolayısıyla Meclis'in tatil kararı alınamamıştır. Meclis'imizin derhal yarın toplanarak, bu önerge üzerinde tekrar görüşmesi ve karar alması gerekmektedir. Tam eylemli bir İçtüzük ihlali yapılmıştır. Anayasa'ya ve İçtüzük'e aykırı olarak ve Meclis Başkanı'nın da dahil olduğu bir ortamda defalarca uyarmamıza rağmen Meclis Başkanı, 'Bu benim işim değildir' diyerek, Meclis'i kapatmıştır"

"MÜKERRER OYLARLA SAHTECİLİK YAPILMASI MECLİS'İN İTİBARINI ZEDELER"

Meclis'te, mükerrer oylarla sahtecilik yapıldığını ileri süren CHP'li Gök, "Bu oylamada MHP de AKP ile beraber davranmıştır. İktidar partisinin çoğunluğu yoktur, bu oylamanın geçmesi açısından. Biz 161 kişiyi mevcutlu tespit ediyoruz. Geri kalan mükerrer oydur. 164 sayısının bulunması gerekirken, mükerrer oylarla sahtecilik yapılması, bu Meclis'in itibarını zedeler. Saygınlığına gölge düşürür. İktidar partisinin böyle kritik oylamalarda ne yaptığı açıkça ortaya çıkmıştır" dedi.

"REFERANDUMDA TÜRKİYE'NİN 80 MİLYONU GÖREVLİ OLMALI"

Referandumda, sandıklara sahip çıkılması konusunda uyarıda bulunan CHP Grup Başkanvekili Gök, şunları söyledi: "Halkımızı buradan uyarmak istiyoruz. Yapılacak referandumda, sandıklara sahip çıkılması, iktidarın, Meclis'in itibarını zedeleyecek şekilde böylesine mükerrer ve sahte oy kullanmaya tevessül etmesi nedeniyle ülkemizde büyük hukuksuz bir referandum sürecinin yaşanacağı ortadadır. Herkesi uyarıyoruz. Sandıklara sahip çıkacağız. İktidar partisinin Meclis'ten ve halktan çekindiği ortadadır. Meclis'teki oylamaların nasıl yapıldığı, milletvekillerinin baskıya alındığı, açık oy kullanmak suretiyle oylamanın da sakatlandığı ortadadır. Şimdi referandum sürecinde, AKP'nin yapacağı her türlü hukuksuzluğa karşı tüm halkımız gözünü açmalı ve dikkatli olmalıdır. Bunların yapacakları referandumda, Türkiye'nin 80 milyonu görevli olmalıdır. Sandıklar korunmalı, bir tek oyun heba edilmemesi için çalışılmalıdır"