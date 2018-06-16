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CHP'li Gök: Suruç konusunda herkese soğukkanlı olmayı öneriyoruz

Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Levent Gök, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü kavgayla ilgili "Biz CHP olarak herkese soğukkanlı olmayı ve serinkanlı bir şekilde emniyet güçlerinin yürüteceği...

CHP'li Gök: Suruç konusunda herkese soğukkanlı olmayı öneriyoruz

Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Levent Gök, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü kavgayla ilgili "Biz CHP olarak herkese soğukkanlı olmayı ve serinkanlı bir şekilde emniyet güçlerinin yürüteceği soruşturmayı beklemeyi öneriyoruz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gök, Suruç'ta 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayın son derece üzüntü yaşattığını ve çok yeni olduğunu belirten Gök, siyasetçilerin toplumu birbirinden ayıran değil; birleştiren bir dil kullanması gerektiğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Suruç'a gittiklerini ve burada incelemelerde bulunduklarını kaydeden Gök, şöyle konuştu:
"Olay adliyede şu an. Şanlıurfa Başsavcılığı'nın görevlendirdiği savcılar ve emniyet olayı araştırıyor. Bu tablonun sorumlusu, siyaset söylemidir. Toplumda herkes birbirini rakip olarak görmeye başlamıştır. Bu siyaset söylemi, derhal terk edilmelidir. Bizim sorumluluğumuz, bu üzüntülü olayın bütün sorumlularını ortaya çıkarmak ve cezalandırmaktır. Suruç’ta pek çok sivil yurttaşımızda silah olduğuna tanık olduk. Silahlanmanın yaygın olduğu bir ilçeden bahsediyoruz. Sivil yurttaşlar bu kadar silahı nasıl rahatlıkla taşıyabiliyor ve emniyet buna bir şey demiyor? Devletin asli görevi, vatandaşın güvenliğini sağlamaktır. Bu silahlanma nasıl oluyor, bu sorgulanmalıdır."
'BU OLAY BASİT BİR HADİSE DEĞİL'
Otopsi raporlarının bir an önce açıklanıp, kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini belirten CHP'li Gök, "Devlet aklına şu anda ciddi bir şekilde ihtiyacımız var. Soğukkanlı bir anlayış ancak bu hadiseyi çözebilir. Devlet tarafsız olmalıdır. Soruşturmayı adil ve tarafsız yapmalıdır. Bu olay basit bir hadise değildir. Biz CHP olarak herkese soğukkanlı olma ve serinkanlı bir şekilde emniyet güçlerinin yürüteceği soruşturmayı beklemeyi öneriyoruz" diye konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gök, kavgada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

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