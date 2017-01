CHP'li Gök: Sayın Öztürk'ün düşüncesi de bu anayasa değişikliğinin olmaması yönünde

Nursima KESKİN / ANKARA, () - CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk'ün anayasa değişikliğine ilişkin 'Bazen zaruretler hasıl olduğu vakit içimize sinmeyen şeyleri de yapmak zorunda kalıyoruz' açıklamasıyla ilgili "Sayın Öztürk'ün bu açıklamasıyla kendisinin de düşüncesinin aslında bu anayasa değişikliğinin olmaması yönünde. Ama MHP'nin bu rejim değişikliğini getiren teklife evet demesine getiren nedenleri anlamakta zorluk çekiyoruz. İyi yönetilemeyen bir MHP'nin belki yapılmak istenen bir erken seçimle siyasi hayattan silinme riskini öngörmüş olabilirler" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gök, parlamentoda gazetecilerin anayasa değişikliğine ilişkin sorularını yanıtladı. CHP'li Gök, MHP'li Öztürk'ün anayasa değişikliğine ilişkin 'Bazen zaruretler hasıl olduğu vakit içimize sinmeyen şeyleri de yapmak zorunda kalıyoruz' açıklamasının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Anayasa değişikliği gibi özellikle AKP'nin bu getirdiği teklifteki değişiklik gibi ifade edilen ilkelerde rejimin değişikliğinin getirilemediği tartışmasızdır. Rejim değişikliği gibi önemli bir kondu herkesin karşı çıkması gereken zaruret hali budur. yani zaruret hali bir rejim değişikliğini engellemeye dönük hamleler olabilir. Ama rejim değişikliği getireceği yönelik teklifte MHP kendisinin hangi kıskaç içinde görmüş, onları da açıklamaları gerekir. Rejim değişikliğinin ötesinde bir başka zaruret hali ne olabilir. Bir başka rejim değişikliğini gördüğü andan itibaren bir tavır takınır ve karşısında durur. Ama MHP'nin bu rejim değişikliğini getiren teklife 'evet' demesine getiren nedenleri anlamakta zorluk çekiyoruz. MHP'nin kafasının karışık olduğu net ortada. İyi yönetilemeyen bir MHP'nin belki yapılmak istenen bir erken seçimle siyasi hayattan silinme riskini öngörmüş olabilirler. Bu bir siyasetçi açısından vahim bir tablodur. Yani iyi yönetilemeyen bir partinin bir seçimle yok olacağını farz ederek rejim değişikliği karşısında bu nedenle MHP'lilerin daha net olmaları gerekir. Kafası karışık olan bu tablo içinde sağ duyulu davranmalarını gerektiren bir sürecin içinde olduklarını düşünüyorum. Sadece MHP değil AKP içinde böyle. Şu anda toplumun terör karşısında ortak duruş sergilemesi gerekirken en büyük sorun terör ve rejim değişikliği iken başka bir kendi gerekçelerini öne sürmeleri inandırıcı değildir. Bu MHP'nin kafasının karışık olduğunu göstermektedir. İçimize sinmez sözü, ilginç bir söz. Bütün faaliyetlerimizi içimize sinerek yapmak gerek, yapmak zorundayız. İçimize sinerek aklımızın ve fikir dünyamızın berrak bir şekilde oluşturduğu ilkeler çerçevesinde hareket etmek durumundayız Sayın Öztürk'ün açıklamasıyla kendisinin de düşüncesi aslında bu anayasa değişikliğinin olmaması yönünde. Ama biz yemin ederken ülkemize bir bağlılık yemini ettik, İçimize sinmediği koşullarda içimize sindiği gibi davranmak durumundayız"

"GENEL KURUL AŞAMASINDA HER TÜRLÜ TABLO OLABİLİR"

Meclis Genel Kurul'unda görüşülecek anayasa değişikliği için açık oylama yapılma ihtimalinin sorulması üzerine CHP'li Gök, "Anayasamıza göre mümkün değil. Gizli oy esası gösterilmiştir. Bizde bu konuda dikkatli olacağız. Kurallar neyse o uygulansın. Her şey usulüne uygun olsun. Meclis TV'nin bütçe görüşmelerinde olduğu gibi kesintisizi yayın yapılmasını istedik. İktidar şu anda Meclis'te bunu oldu bittiye getirmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Genel Kurul aşamasında her türlü tablo olabilir. Her şeye rağmen, baskıya rağmen, MHP'ye de bir sağ duyunun egemen geleceğini düşünüyorum. Kabine herkesin bağımsız girmesi ve oyunu atması gerekir" diye konuştu.