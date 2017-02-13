CHP'li Gök: Sanki başka bir paralel Bakanlar Kurulu var

Nursima KESKİN / ANKARA, () - CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 2 Ocak günü gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısındaki ihraç kararları ile ihraç edilen bazı kişilerin göreve iade edilmelerini eleştirerek, "Sanki başka bir paralel bakanlar kurulu var arkadaşlar. Net bir cevap istiyoruz. Nasıl aynı gün aynı kararlar ihraç edip aynı kararla işe iade ediyorsunuz nasıl olmuştur bu?" dedi.

CHP'li Levent Gök, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gök, 2 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kamuda çalışanların ihraç edilmesini ve aynı kurul kararıyla yine bu çalışanların işe iade edilmesini eleştirerek, şöyle konuştu:

"Bakanlar kurulu cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanıyor, kararlar alıyorlar. Skandal kararlara imza atıyor bakanlar kurulu. Böyle bir tablo dünyanın hiçbir hükümetinde yaşanmamıştır. OHAL döneminde bakanlar kurulu cumhurbaşkanı döneminde toplanıyor ve kararnameler çıkarıyor. 2 Ocak 2017 toplanmış bakanlar kurulu. Pek çok kişi ihraç edildi. Sonra ne oldu? Aynı bakanlar kurulu kararıyla ihraç edilen kişiler aynı kurul kararıyla işe iade ediliyor. Aynı gün hem ihraç kararı alacaksanız aynı gün aynı saatte ihraç ettiğiniz kişileri göreve alacaksınız. Nasıl aynı günde kararname ile aynı kişileri hem işten atacaksınız hem işe iade edeceksiniz. Böyle bir tablo skandal bir tablo. Siz aynı gün bir karar alıp bir kişiyi o kararnameye dayanarak ihraç ettiyseniz nasıl aynı gün geri aldığınızı da kanıtlamak durumundasınız. Alın size belge 2 Ocak 2017 tarihli bakanlar kurulu kararı. Bunun adı tam anlamıyla devletin çöküşüdür, milletin aklıyla alay etmektir. Ne yapıyorsunuz o bakanlar kurulunda. İhraçları görüşüyorsunuz hem aynı anda ihraç hem aynı anda göreve iade nasıl ediyorsunuz. İktidar partisinin cumhurbaşkanı iş birliğiyle nasıl çöktüğünü göstergesi. Böyle bir tablo taşınabilir tablo değildir. Suçüstü yakalanmışlardır. Hükümet elinden her türlü mecrayı kaçırmıştır. Sanki başka bir paralel bakanlar kurulu var arkadaşlar. Net bir cevap istiyoruz. Nasıl aynı gün aynı kararlar ihraç edip aynı kararla işe iade ediyorsunuz nasıl olmuştur bu. Devletin kurumlarının çöktüğünün tipik bir göstergesidir. Devletin iktidar partisi tarafından yönetilemediğinin açık bir göstergesidir. Net cevaplar bekliyoruz. Nasıl becerdiniz aynı anda hem ihraç etmeyi hem işe almayı?"

"SON DERECE HAKSIZ BİR İHRAÇ KARARI ALDI"

CHP'li Levent Gök, akademisyenlerin ihraç edilmesini 'bilim kıyımı' olarak nitelendirerek, "Türkiye beyin göçücün önlemeye çalışırken kendi beyinlerini tırpanlayan ve yok eden bir anlayışla son derece haksız bir ihraç kararı aldı" dedi.

Suriye'de, Rusya'nın hava saldırısı sonucu 3 Türk askerinin şehit düşmesi, 11 askerin de yaralanması olayını anımsatan CHP'li Gök, şöyle devam etti: "İktidar suskun. Genelkurmay suskun. Bu olay ilk olduğunda genelkurmay atıldı işe bu iş kazaen oldu dedi. Olay nedir? Rusya'yı o anda aklamak size mi düştü. Bir uçağı vurduk diye Rusya kıyameti kopardı. Vahim bir tablo. Hükümetin sessiz kalmasıyla geçiştirilecek bir tablo değildir"