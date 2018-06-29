CHP'li eski vekil Eren Erdem Gözaltına alındı

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından 24 Mayıs tarinhinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatılan ve daha önce de FETÖ terör örgütüne bilgi sızdırmak ve yataklık iddiasıyla 22 yıl hapsi istenen Eren Erdem Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ‘silahlı terör örgütüne üye olduğu’ iddiasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem, sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul’a gönderildi.



Gözaltı gerekçesini bilmediğini belirten Erdem, “An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarırım” ifadelerini kullandı.





CHP’nin PM üyelerinden Necati Yılmaz, Twitter’dan açıklamalarda bulundu.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçlaması ile açılan davadan verdiği yakalama kararı ile Eren Erdem şu anda Ankara Emniyeti’nde. Buradan İstanbul’a götürülecek. Şu an Namık Havutça ile yanındayız, sağlık durumu iyi.





Milletvekilliği bitti Eren Erdem Ankara’da evinin önünde gece yarısı saat 2’de gözaltına alındı. Suçlama: “Terör Örgütü Üyeliği.” Susturamadıklarını suçluyorlar.



“Eren Erdem Ankara Emniyeti’nde gözaltında. Yanından yeni ayrıldık. Düşünmeden edemiyorum. Eren Erdem çalışkanlıkta mı, birikimde mi, cesarette mi, kamuoyu desteğinde mi, hangi konuda daha eksikti? Neden listelerde yer bulamayıp, dokunulmazlığı olmaksızın korunmasız bırakıldı?”







‘Düşman ceza hukuku’



CHP’li milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise “Ankara Emniyet Müdürlüğü ile konuştum. İstanbul 35. ACM’nin yakalama kararı üzerine gözaltına alınmış ve karar nedeni ile İstanbula götürülecek. Necati Yılmaz yanında şu anda. Yargı yurt dışı yasağından sonra anlaşılan hızla yakalama kararı vermiş. Uygulanan ‘düşman ceza hukuku'” açıklamasında bulundu.



İSTANBUL CUMHURİYET SAVCILIĞI SORUŞTURMA AÇMIŞTI



İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Eren Erdem'in dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eren Erdem'in 24 Mayıs 2018'de bir televizyon programa telefonla bağlanarak yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgiler doğrultusunda, soruşturma başlatmıştı.



TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN 22 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar vererek, Erdem hakkında yurtdışına çıkış yasağı koymuştu.



Erdem, aynı gün Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelmiş ancak hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle yurtdışına çıkamamıştı.