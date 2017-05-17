CHP'li Erol: Emniyet güçlerinin haklarını savunmak Tunceli'de terör örgütlerince yaşamımızın tehdit edilme gerekçesidir

Nursima KESKİN / ANKARA, () - POLİSLERİN sosyal haklarının yeniden düzenlenmesi için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi veren Gürsel Erol, "Bunu Tunceli milletvekili olarak vermeyi ve arkasında durmayı önemsiyorum. Çünkü bu benim ilimde emniyet mensuplarının sosyal haklarını bu derece savunmak, meclise getirmek, gündeme getirmek Tunceli'de terör örgütlerince yaşamınızın tehdit edilme gerekçesidir." dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında emniyet mensuplarının sosyal haklarının yeniden düzenlemesi için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdiğini bildirdi. Gürsel Erol, eşitlik anlamında aynı görev ve riskleri taşıyan, terörle mücadelede şehit ve gazi olan jandarma ve emniyet güçleri arasında maaş farkı olduğunu kaydederek şöyle konuştu: "Jandarma Genel Komutanlığında emeklilik yaşı 65, emniyette ise 60. Bunun 65 çekilmesiyle ilgili bir maddemiz var. Bir il jandarma alay komutanı ve emniyet müdürü maaşı arasında çokça fark var. Neredeyse iki kat fark yok. Ayrıca emniyet mensuplarına mesai ödenmiyor. İzin kullanmadıkları zaman izin parası da verilmiyor. Bunları düzenleyici maddeler getirdik. Bu emeklilik ve maaşlarına da yansıyacak. Yalnızca rütbeliler içinde değil yüksekokul mezunlarına da Jandarma Genel Komutanlığında eş değer kadrosunun aldığı maaş neyse ek göstergeyi de aynısı önerdik. Bunu Tunceli milletvekili olarak vermeyi ve arkasında durmayı önemsiyorum. Çünkü bu benim ilimde emniyet mensuplarının sosyal haklarını bu derece savunmak, meclise getirmek, gündeme getirmek Tunceli de terör örgütlerince yaşamınızın tehdit edilme gerekçesidir. Ama bir milletvekili ülkenin ihtiyacı olan her konuda cesur davranabilmeli. Biz de bu anlayışla bu kanun teklifini getirdik."