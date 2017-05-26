CHP'li Erdoğdu: Tahsilat makbuzu sahtedir, bu iftirayı yargıya taşıyacağız (1)

Nursima KESKİN / ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Fetullah Gülen'in CHP'ye bağış yaptığı iddia edilen belgenin sahte olduğunu savunarak, Bu belge internet satış sitelerinde koleksiyoncular tarafından asılan boş makbuzların temin edilerek sonradan üzerine doldurulması sonucu elde edilmiştir. Bu kadar ahmakça ve vicdansızca ahlaksızca bu iftiranın atılmasını kınıyoruz bu iftirayı yargıya taşıyacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, FETÖ/PDY 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek'in komisyon raporunu açıklarken gösterdiği, Fetullah Gülen'in 1967 yılında CHP'ye bağış yaptığı tahsilat makbuzu olduğu iddia edilen belgenin sahte olduğunu söyledi. Darbe komisyonunun CHP'li üyesi Erdoğdu, belgeye ilişkin şunları söyledi:

"Bu belge internet satış sitelerinde koleksiyoncular tarafından asılan boş makbuzların temin edilerek sonradan üzerine doldurulması sonucu elde edilmiştir. Bu makbuzlar seri halde İnternet sitelerinde satılmaktadır. Bir çocuk zekasıyla bu makbuz satın alınmış üzerine gülenin bağış yapmış gibi gösterilerek sahtekarlıkla bağış yaptığı gösterilmiştir. 5 bin lira o tarihte 560 dolar bir vaiz maaşı ortada. Bu kadar ahmakça ve vicdansızca ahlaksızca bu iftiranın atılmasını kınıyoruz bu iftirayı yargıya taşıyacağız. Kontrollü darbenin, kontrollü raporu iftira ile yürümektedir. Bir iftirayla ikiz kardeşlerini CHP'ye yamamaya çalışıyorlar. Darbe dediğiniz bu bunu yapanlar hukuk önünde de verecekler hesabını, millete de Allah'a da verecekler. Reşat Petek bu sahtekarlığın kullanıcısıdır. Sitelerde bu makbuzlar satılmaktadır. Kime satıldığı bellidir. Yargı cesaretle üzerine giderse kimin aldığı görülecektir. Bu açıklamayı raporun içinde görmedik. Madem böyle ciddi iddian, önemli belgelerin var niye raporun metnine yazamadın Reşat Petek. Bu komisyon raporu diye yutturulmaya çalışılan AKP iftirası darbenin siyasi ayağını saklamaya yöneliktir. Bu darbe araştırma komisyonu raporunda bir tek siyasi ayak yoktur. Bu siyasi ayağı gizleme çabasıdır"

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