CHP'li Engin, yoğun bakım kapasitelerini Meclis gündemine taşıdı

ANKARA, () - CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Türkiye'deki yoğun bakım kapasitesiyle ilgili TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta nasıl olur da neredeyse 500 kilometre mesafede bulunan illerdeki hastanelere sevk edilebilir?,

AKP Hükümetleri 15 yıldır ülkemizi tek başına yönetmektedir. Ülkemizde yoğun bakım kapasite yetersizliği sorununun 15 yıldır hala çözülememiş olmasının sebebi nedir?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Engin, Türkiye'deki yoğun bakım kapasitelerine ilişkin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Önergesinde, yoğun bakım için yaklaşık 500 kilometre ötedeki bir hastaneye sevk edilen ve hayatını kaybeden 58 yaşındaki Müberra Çeçen'in yaşadıklarını anlatan CHP'li Engin, şunları kaydetti:

"1959 doğumlu Müberra Çeçen, 6 Şubat 2017 tarihinde kalsiyum eksikliği ve böbrek yetmezliği nedeniyle rahatsızlanarak Kastamonu Doğanyurt Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürülmüş, burada yeterli teçhizat olmadığı gerekçesi ile İnebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hastanın ailesi kendi imkânları ile hastayı İnebolu Devlet Hastanesi'ne götürmelerine rağmen, burada da tedavi için yeterli imkân olmadığı gerekçesi ile hasta Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Yine ailenin kendi imkânları ile Kastamonu Devlet Hastanesi'ne götürülen Müberra Çeçen'in durumu hastanede yapılan tetkikler ve hava verilmesi sonrasında ağırlaşmış, yakınlarına yoğun bakımda yer olmadığı belirtilmiş ve yoğun bakım için 466 km mesafede olan Konya ya da 473 km mesafede olan Sivas illerinden birisini tercih etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Yoğun bakım için il seçmek mecburiyetinde kalan aile Konya'yı tercih etmiştir.

Konya'ya yönlendirilen Müberra Çeçen, 8 Şubat 2017 tarihinde sevk edildiği Konya'daki hastaneye ulaştırılamadan ambulans içerisinde tıbbi durumu kötüleşince acilen Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülmüş ve ne yazık ki kısa süre içerisinde hayatını kaybetmiştir. Kastamonu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinin kapasitesinin yetersizliği ve hastanın yüzlerce kilometre ötedeki hastanelere yönlendirilmesi Müberra Çeçen isimli vatandaşımızın yaşamına mal olmuştur"

"YOĞUN BAKIM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ SORUNUNUN 15 YILDIR ÇÖZÜLEMEMİŞ OLMASININ SEBEBİ NEDİR?"

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin'in konuya ilişkin Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergesinde yer alan sorular, şöyle:

"Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta nasıl olur da neredeyse 500 kilometre mesafede bulunan illerdeki hastanelere sevk edilebilir?,

AKP Hükümetleri 15 yıldır ülkemizi tek başına yönetmektedir. Ülkemizde yoğun bakım kapasite yetersizliği sorununun 15 yıldır hala çözülememiş olmasının sebebi nedir?,

Türkiye genelinde 2016 yılında ve 2017 yılının ilk iki ayı içerisinde yoğun bakım ünitesi yatak kapasitesi yetersizliği sebebiyle başka illere sevk edilen hasta sayısı kaçtır?,

Ülkemiz genelinde yoğun bakım ünitesi yetersizliği nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının yıllara göre dağılımı nedir?,

Ülkemiz genelinde Sağlık Bakanlığı, özel hastaneler ve üniversiteler bünyesinde yoğun bakım yatak sayıları ne kadardır? Ülke genelinde ve bölgelere göre 1000 kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı kaçtır? Gelişmiş ülkelerde 1000 kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı kaçtır?,

Ülkemizde yoğun bakım sistemi ile ilgili önemli bir sıkıntı da yoğun bakım hastaları ile birebir ilgilenen sağlık personelimizin sayılarının yetersizliğidir. Bu yetersizlik hem hastalarımızın tedavilerini olumsuz etkilemekte hem de sağlık personelinin fiziksel olarak yıpranmasına yol açmaktadır. Ülkemizde bir yoğun bakım hemşiresinin ve yoğun bakım uzmanının sorumlu olduğu yoğun bakım hastası ortalama olarak kaçtır? Bu ortalamayı azaltmak için ne gibi tedbirler alınmaktadır? Gelişmiş ülkelerde bu ortalama nedir?,

Ülkemizde görev yapan yoğun bakım hemşiresi ve uzmanı sayısı kaçtır? Bu sayıları artırmak için hangi çalışmalar yapılmaktadır?"